AMD財報後暴跌17%創多年最慘單日 分析師點出原因

鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-05 06:30

據《MarketWatch》報導，超微半導體 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 第四季營收雖優於市場預期，但實際表現並不如表面看來亮眼，這也是周三 (4 日) 股價承壓原因之一。AMD 周三大跌逾 17%，創下 2022 年 10 月以來最大單日跌幅。

AMD財報後暴跌17%創多年最慘單日表現(圖：Shutterstock)

AMD 第四季營收為 103 億美元，高於市場共識，但其中包含 3.9 億美元來自中國的營收，而這筆收入並未納入華爾街原先的預估中。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 在給客戶的報告中指出，「在如此競爭激烈的環境下，若扣除中國帶來的助益，整體表現其實只是略高於『符合預期』，這多少有些讓人困惑。」

Mizuho 交易部門分析師 Jordan Klein 也補充道，「市場原本期待更大幅度的優於預期表現，若排除這筆一次性的中國營收，AMD 的資料中心營收並未跨過華爾街的門檻。」

另一個讓投資人不安的因素，是 AMD 營業費用的快速攀升。Rasgon 表示，考量到公司執行力「表現平平」，這樣的成本上升「開始讓人感到有些厭倦」。

他認為，與其每一季都給出過於樂觀的指引，AMD「或許更適合提供更貼近實際的財測」。

Rasgon 指出，在 AI 族群中，AMD 的股價估值偏高，但公司在 AI 領域仍處於「等待證明自身競爭力」的階段。

儘管 AMD 表示，計劃第三季開始與 OpenAI 合作、量產 Instinct MI455 AI 加速器，並對產品前景「說了所有該說的話」，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師 Joseph Moore 仍對 AMD 的 AI 業務抱持不確定性。

Moore 表示，他對 AMD 即將推出的新一代 GPU 及首款機架級解決方案 Helios 感到「相當期待」，且目前整體回饋「偏向正面」。不過，他也指出，市場對 AMD AI 晶片與機架方案的期待，多半來自公司自身的說法，客戶尚未真正評估這些系統的實際效能。

美銀 (Bank of America) 分析師 Vivek Arya 也認同，Helios 對 AMD 而言可能是一項高風險測試，鑑於此前輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 推出自家首款機架級解決方案時，也曾遭遇不小挑戰。

Moore 指出，若 AMD 股價要回升，關鍵在於公司能否順利執行 MI455 與機架級產品的部署計畫。