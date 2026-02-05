鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-05 08:40

據《Investing.com》報導，Wolfe Research 認為，特斯拉 (Tesla)(TSLA-US) 的機器人計程車 Robotaxi 業務有望擴大成為長期關鍵營收引擎。該機構以自上而下的模型推估，在自動駕駛滲透率提升與用戶基礎擴大的帶動下，2035 年營收可能攀升至 2,500 億美元。

Wolfe 分析師 Emmanuel Rosner 指出，今年對特斯拉股價而言可能是「催化劑密集的一年」，投資人將持續追蹤 Robotaxi 擴張、人形機器人 Optimus 量產進度，以及 無人監督版全自動輔助駕駛 (FSD) 軟體的擴展。

‌



Rosner 在報告中表示，「若進展順利，長期投資報酬率將非常具吸引力。」

他指出，Wolfe 看多的 Robotaxi 模型假設：自動駕駛滲透率 30%、特斯拉市占率 50%、每英里定價 1 美元。在此基礎下，Robotaxi 營收至 2035 年可達 2,500 億美元，並可支撐約 2.75 兆美元的股權價值，若折現回推，約為 9,000 億美元，相當於每股逾 250 美元。

他補充稱，「Optimus 與 FSD 授權甚至將帶來額外的上行空間。」

短期而言，Rosner 對特斯拉基本面仍持審慎態度，並將 2026、2027 年獲利預期設定在市場共識之下，理由包括投入成本上升、定價動態變化，以及 FSD 變現模式調整的影響。

他也預期，包括 Robotaxi 與 Optimus 在內的 AI 計畫，將因成本擴張在 2026 年對獲利造成壓力。Rosner 估計，隨著特斯拉將 Robotaxi 車隊由 2025 年底約 250 輛擴增至約 7,200 輛，並於 2026 上半年進入 7 個新市場，明年 Robotaxi 相關毛損約為 5 億美元。

儘管定價預期仍低於競爭對手，他認為使用率提升將推動營收成長。Wolfe 預估，2027 年可望達到毛利損益兩平，2030 年潛在營收約 300 億美元。

對於 Optimus，Rosner 表示，量產要到 2026 年底才會啟動，且爬坡期具挑戰性，預期要到 2027 年底之後才會對營收帶來顯著貢獻。

除了 Robotaxi 外，他也看好特斯拉儲能業務的動能，隨著新產能上線，部署量可望大幅成長，儘管短期毛利仍可能受到競爭與關稅影響而承壓。