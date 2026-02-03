鉅亨網編譯陳又嘉 綜合外電 2026-02-04 06:53

超微半導體 (Advanced Micro Devices, AMD)(AMD-US) 周二 (3 日) 公布 2025 會計年度第四季財報，獲利表現優於市場預期，但公司預測第一季營收將呈現季減，未能滿足部分分析師對 AI 投資熱潮下更強勁財測的期待，導致盤後股價重挫。截至發稿，跌約 7%。

展望第一季，AMD 預估營收為 98 億美元，上下浮動 3 億美元，高於市場預期的 93.8 億美元。然而，部分分析師原本期待，在客戶持續擴大 AI 晶片支出之際，AMD 能給出更強勁的數字。且該展望意味著營收年增約 32%，但將較前一季下滑約 5%。

第四季淨利達 15.1 億美元，或每股 92 美分，明顯高於去年同期的 4.82 億美元、或每股 29 美分。公司整體營收年增 34%。

Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：102.7 億美元 v.s. 96.7 億美元

調整後 EPS：1.53 美元 v.s. 1.32 美元

AMD 是全球兩大 AI 圖形處理器 (GPU) 供應商之一，但市占率仍相對有限，目前市場主要由輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 主導。AMD 股價在過去一年已翻倍成長。

AMD 近期公布多家重量級客戶，包括 OpenAI 與甲骨文 (Oracle)(ORCL-US)。公司計劃今年稍晚出貨一款整合式、伺服器規模的 AI 系統 Helios。AMD 執行長蘇姿丰在財報電話會議中表示，公司正就更多 Helios 訂單進行「積極洽談」。

Helios 相關銷售歸類於 AMD 的資料中心部門，該部門第四季營收為 54 億美元，年增 39%。公司指出，成長動能同時來自中央處理器 (CPU) 與 AI GPU。

蘇姿丰也指出，AI 熱潮不僅推升 GPU 銷售，也帶動公司 CPU 的銷售。

她談到，「伺服器 CPU 的需求仍非常強勁。超大型雲端業者 (Hyperscaler) 正擴大基礎建設，以因應 AI 雲端服務需求成長。企業則在升級資料中心，確保具備支援新一代 AI 工作流程所需的運算能力。」

AMD 的客戶端與遊戲部門營收年增 37%，達 39 億美元，主要受惠於筆電與個人電腦對 Ryzen 處理器的需求成長，市占率持續從英特爾 (Intel)(INTC-US) 手中擴大。

相較之下，AMD 的嵌入式系統部門成長較為溫和，年增 3% 至 9.5 億美元。