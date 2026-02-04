鉅亨網記者張欽發 台北 2026-02-04 15:38

高雄豪宅交易大洗牌，房仲業者根據內政部實價資料統計，2025 年高雄預售及成屋高價宅排名結果顯示，2025 年豪宅市場為成屋豪宅的天下，其中，亞灣區指標豪宅「國城定潮」，以 38 樓戶每坪 65.04 萬元，成交總價約 1.1 億元，登高雄 2025 年豪宅王寶座，這也是繼「國硯」之後，亞灣區豪宅再度強摘高雄豪宅桂冠。

而預售市場部分，2025 年全年總價超過 4000 萬元以上的預售豪宅大樓交易，除了一筆預售店面交易，其餘總價超過 4000 萬元以上預售大樓交易均掛零，為近五年來首見。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東劉沛緹表示，亞灣區為高雄近年主力發展計畫，區段具備獨特且難以複製的港灣景色與國際產業聚落優勢，近年包括輝達、鴻海、超微等科技大廠及亞洲金融資產管理中心相繼布局，帶動高階科技就業人口與產業發展前景，吸引高資產族群積極卡位，此外，區內坐落多家國際級酒店，高端生活圈逐步成形，進一步推升高端置產需求，讓亞灣區成為高雄豪宅市場的新聚落。

劉沛緹表示，五大豪宅中「國城定潮」及「遠雄 THE ONE」皆為近年亞灣區新興豪宅代表作，其中豪宅王「國城定潮」，規劃 41 層樓大坪數格局，從建築外觀、公共空間、庭園景觀、營建管理到燈光設計，皆邀集國際知名團隊操刀，並創業界先例，引進米其林星級餐廳，以頂級俱樂部概念重新定義豪宅生活型態，除地段紅利與景觀優勢外，品牌建商出品及產品稀有性，對高資產客群而言更具吸引力，也成為創價關鍵。

進一步觀察，2025 年高雄五大豪宅成交單價表現，國城定潮為年度唯一穩守 6 字頭的豪宅社區，其餘包括「皇苑御之苑」、「遠雄 THE ONE」及 TWICE 周子瑜曾入手的「雄崗信義美術館」等指標豪宅，年度最高單價均落在 5 字頭，且皆未突破社區歷史新高，整體成交單價走勢收斂。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，2023-2024 年，高雄豪宅交易屢屢刷新房價天花板，美術館預售豪宅「御皇苑」頂樓戶，更於 2024 年以每坪 84.72 萬元，正式寫下高雄房價新紀元！相較於前兩年的精彩程度，2025 年豪宅市場氛圍明顯轉趨保守。

李家妮指出，2025 年全台房市迎來景氣寒冬，在多波信用管制影響下，高總價住宅貸款成數已下修至 3 成，且無寬限期，相當自備款比例高達 7 成，加上 2025 年受地緣政治、關稅風波等影響，雖然多數企業主及高端客具備購屋資金實力，但考量財務運用彈性、通膨風險及整體景氣不確定性，進場態度轉為觀望，高雄豪宅市場以往就相較中北部去化慢，在市場轉冷之際，高端客對資產重新配置的決策也更趨謹慎。