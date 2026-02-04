鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-04 15:17

國共智庫論壇一落幕，大陸文化和旅遊部周三（4 日）就宣布，將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

據《央視》報導，大陸文化和旅遊部表示，為進一步促進兩岸人員往來正常化和各領域交流常態化，回應台灣民眾和旅遊業界熱切期盼，增進兩岸同胞利益福祉，大陸將於近期恢復上海居民赴金門、馬祖旅遊。

大陸文化和旅遊部說，目前各項工作正在積極籌備，希望兩岸旅遊業界加強溝通對接，為大陸居民赴金門、馬祖旅遊提供優質服務和產品。

由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的國共兩黨智庫論壇周二在北京舉行，論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，國共兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者 100 餘人出席。

中國國民黨副主席蕭旭岑致辭時表示，兩岸同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。真實的台灣民心，不只反映在渴望更認識大陸、更實際接觸大陸，還包括期望兩岸之間能維持溝通管道，此次論壇就是為民發聲、為民興利的兩岸溝通平台。