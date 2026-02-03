國共兩黨智庫論壇在北京舉行 蕭旭岑：期望兩岸維持溝通管道

鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-02-04 04:00

由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的國共兩黨智庫論壇周二（3 日）在北京舉行，論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，國共兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者 100 餘人出席。

中國國民黨副主席蕭旭岑。（圖：國務院台辦發言人臉書）

國務院台辦發言人周二在臉書上發文，稱中共中央台辦主任宋濤在開幕式致辭時表示，中共總書記習近平致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，為兩黨關係和兩岸關係發展指明瞭方向。

宋濤說，兩黨要毫不動搖堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎，引領兩岸關係發展正確方向；要深化融合發展，促進兩岸交流合作；要堅持以人為本，增進同胞親情福祉，讓包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子；要堅決反對「台獨」，維護台海和平穩定。

宋濤強調，打擊「台獨」頑固分子及其打手幫凶絕不手軟，對妄圖「以台遏華」的外部勢力絕不容忍。兩岸同胞要勇擔民族大義，做國家統一、民族復興的參與者、貢獻者和受益者，共享發展成果，共創盛世榮光。

中國國民黨副主席蕭旭岑致辭時表示，兩岸同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。真實的台灣民心，不只反映在渴望更認識大陸、更實際接觸大陸，還包括期望兩岸之間能維持溝通管道，此次論壇就是為民發聲、為民興利的兩岸溝通平台。