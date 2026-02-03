鉅亨網編譯陳又嘉 2026-02-03 07:44

Palantir(PLTR-US)周一 (2 日) 公布 2025 會計年度第四季財報，隨著愈來愈多企業與美國政府爭相採用其人工智慧 (AI) 工具，業績表現與財測均優於華爾街預期，激勵股價盤後走升。截至發稿，漲超 6%。

第四季營收較去年同期的 8.275 億美元大增 70%。以全財年來看，這家總部位於丹佛的公司年度營收達 44.8 億美元。

第四季淨利達 6.08 億美元，或每股 24 美分。相較之下，去年同期淨利僅 7,900 萬美元，或每股 3 美分。

美國政府部門與商業客戶營收分別增至 5.7 億美元與 5.07 億美元，兩者皆持續優於 FactSet 調查的分析師預期。

Q4 財報關鍵數據 v.s. LSEG 預估

營收：14.1 億美元 v.s. 13.3 億美元

調整後 EPS：25 美分 v.s. 23 美分

執行長 Alex Karp 在接受《CNBC》訪問時表示，這次財報表現是「我所知過去十年科技產業中，無可爭辯地最佳成績」。

他補充稱，「如果你沒有把錢花在這上面，那你就沒有投資在能跟上市場動能的事情上。」

展望未來，這家以 AI 驅動的軟體供應商預估，第一季營收將介於 15.32 億至 15.36 億美元，高於 FactSet 預期的 13.2 億美元。至於 2026 會計年度，公司預估全年營收將達 71.82 億至 71.98 億美元，同樣高於 FactSet 預期的 62.2 億美元。

Palantir 為企業與美國國防部、國稅局與國土安全部等政府機構提供軟體與數據工具，近年受惠於 AI 系統需求激增，以及散戶投資人熱烈追捧。

Karp 指出，美國政府持續採用 Palantir 工具，帶動該部門營收成長 66%。他談到，「美國變得更具殺傷力、更有自信，也更與對手——坦白說，甚至與盟友——拉開距離。」

Karp 表示，由於產品需求極為強勁，且 Palantir 在美國的參與度「非常深」，公司已暫緩向盟友銷售新產品。

他指出，需求主要來自國防部。去年夏天，Palantir 與美國陸軍簽署一項最高達 100 億美元的合約，以支援其軟體與數據需求。去年 12 月，公司也與美國海軍簽署一項 4.48 億美元的合約，加速造艦生產。

近幾周，Palantir 因與國土安全部合作、尤其是與美國移民暨海關執法局 (ICE) 的合作而引發反彈聲浪。此前，聯邦探員在明尼阿波利斯開槍擊斃兩名抗議人士。

Karp 表示，「如果你批評 ICE，那你應該走上街頭，要求更多 Palantir。我們的產品在本質上，要求用戶遵守《憲法第四修正案》(Fourth Amendment) 的資料保護規範。」

Palantir 在美國的商業營收較去年成長逾一倍，而尚未完成的美國商業合約總值年增 145%，達 43.8 億美元。期間，公司也宣布與 AI 晶片龍頭輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 建立合作關係。

在財報公布前，市場對 Palantir 設下極高門檻。這檔深受散戶喜愛的股票，過去一年已大漲 81%。但部分華爾街分析師對其偏高的估值倍數表示擔憂，該股今年以來已下跌約 15%。

去年 11 月，知名投資人貝瑞 (Michael Burry) 揭露他押注做空 Palantir 與輝達。當時，Karp 稱此舉「瘋狂至極」，並指控存在「市場操縱」。

隨後，由於估值疑慮與 AI 泡沫擔憂，投資人轉向撤出 AI 類股，Palantir 也寫下兩年來表現最差的一個月。

Karp 在致股東信中表示，儘管市場對 AI 企業要求回歸基本面的壓力升高，Palantir 的獲利「是真實且非人為操作的」。