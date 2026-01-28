鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-28 07:11

這家記憶體晶片製造商於周一晚間宣布，將在其新加坡園區內興建一座新的先進晶圓廠，用於生產 NAND 快閃記憶體。

‌



美光股價周二大漲 5.4%，至每股 410.24 美元。

Rosenblatt 分析師 Kevin Cassidy 在周二的報告中指出，「很明顯，NAND 市場目前極度渴求新增供給。」

NAND 對資料中心的 AI 推論運算至關重要，也就是執行人工智慧模型的過程。這類非揮發性快閃記憶體即使在斷電情況下仍可儲存資料，廣泛應用於隨身碟、智慧型手機等裝置。

然而，記憶體供應商長期以來對擴產態度保守，主因是擔心在高度周期性的市場中造成供給過剩。目前，由於需求遠高於供給，業者得以調高價格。若過快擴充產能，恐削弱定價能力，甚至在需求反轉時導致庫存過剩。

瑞穗 (Mizuho) 分析師 Vijay Rakesh 在周一的報告中指出，雖然 NAND 需求預期在 2026 年成長逾 20%，但 2025 年與 2027 年都不會新增產能，這將讓記憶體製造商在這段期間擁有更大的漲價空間。

他預估 NAND 的年化價格今年將暴漲 330%，並在 2027 年再上漲 50%，主因是資料中心對 AI 伺服器的需求造成的供給短缺。此外，輝達 (Nvidia)(NVDA-US) 為其 Rubin 平台推出的新儲存架構、用以提升效率與推論效能，也可能進一步推升 NAND 需求。

Rakesh 因此將美光的目標價上調至 480 美元，相較周一收盤價 389.09 美元，仍有約 23% 上漲空間。

美光表示，這座兩層樓的新廠最終將提供 70 萬平方英尺的無塵室空間，未來十年計劃投入 240 億美元。新 NAND 晶圓預計將於 2028 下半年開始生產。

美光公布計畫後，其他 NAND 製造商的股價周二也同步走揚，包括 Sandisk(SNDK-US)、日本的 Kioxia(285A-TYO)，以及南韓的三星電子 (Samsung Electronics)(005930-KR) 與 SK 海力士(SK Hynix)(000660-KR)。

瑞穗交易部分析師 Jordan Klein 在周二的報告中表示，他從事記憶體產業研究超過 20 年，從未見過因宣布新增產能而引發如此強烈的買盤熱潮。他補充稱，其他 NAND 製造商如今可能也會跟進擴產。