2026-02-02

黃金與白銀市場上周以來，經歷數十年來最迅速的逆轉，據《彭博》報導，這場由熱衷槓桿的中國交易員推動的紀錄性漲勢，如今已讓從避險基金到家庭主婦在內的投資者損失慘重。

金價在近期從歷史高點回落，至周一 (2 日) 仍然動盪，現貨黃金盤中一度下跌達 10%，而白銀更曾暴跌 16%，創下驚人的跌幅。

對於許多缺乏經驗的零售投資者而言，這場市場波動極其殘酷。居住在杭州的 42 歲家庭主婦 Merry Chen 分享了她的慘痛經歷。她在朋友建議下開啟了期貨帳戶，短短 48 小時內，原本 100 萬人民幣的投資就獲利了 60%。然而，隨後的金價崩盤導致其部位被強行平倉，最終僅剩下 25 萬人民幣，較巔峰時期縮水了 84%。她心有餘悸地表示，這種劇烈程度宛如「去了一趟澳門賭場」。

本次金價回落的誘因之一，是川普宣布將提名華許 (Kevin Warsh) 為美國聯準會主席，此舉推升了美元匯率。此外，許多市場觀察家早已警告，貴金屬市場已處於過度擴張的狀態。雖然黃金作為對沖美元和地緣政治動盪 (如委內瑞拉、伊朗局勢) 的象徵一度受到追捧，但當前的劇烈回撤已讓市場參與者轉趨謹慎。

這波跌勢也讓量化對沖基金的商品交易顧問 (CTA) 模型措手不及。上海資產管理公司的專家指出，由於金價反轉速度過快，趨勢追隨模型幾乎沒有時間進行調整。儘管多數 CTA 基金因槓桿控制在 300% 以下且持倉分散，使得回撤尚在可控範圍內，但部分基金的資產淨值仍遭受超過 10% 的損失。

隨著農曆新年將至，中資量化基金已開始按慣例減倉 30% 至 50%，以規避春節長假期間離岸市場波動的風險。與此同時，中國工商銀行與建設銀行等大型銀行也已採取行動，透過調高黃金積存產品的最低存款金額或實施配額控制，以限制零售投資者的曝險。