鉅亨網編譯余曉惠 2026-02-03 06:41

黃金、白銀價格周一 (2 日) 持續下跌，芝商所集團 (CME) 提高保證金要求加劇了華許 (Kevin Warsh) 獲提名為聯準會 (Fed) 下任主席後的拋售潮。

〈貴金屬盤後〉芝商所提高保證金 加劇金銀價格拋售潮 (圖:Reuters/TPG)

黃金現貨價下跌 4.8%，報每盎司 4630.59 美元，盤中稍早曾暴跌近 10%。

4 月交割的黃金期貨下跌 1.9%，報每盎司 4652.60 美元。

金價上周五暴跌 9.8%，本周一延續頹勢後，目前已從 1 月 29 日創下的 5,594.82 美元歷史高點回落約 900 美元，代表今年大部分漲幅已蒸發。

SP Angel 分析師 SP Angel 說：「金銀價格就像雲霄飛車般起伏，當你抵達『爬坡段』的頂點時，重力便會接管一切，價格開始下滑。」

CME 上周五宣布將提高貴金屬期貨保證金要求，新措施在周一收盤後生效。

與此同時，分析師指出，價格的急劇下跌已把許多在漲勢中湧入市場的投機交易者洗出去，這有助於讓市場冷卻並減少過度投機。

Hsueh 說：「我們觀察到部分資金從 ETF 流出，推測是某些大膽的避險基金從中獲利。」

美國總統川普上周五提名前 Fed 理事華許接替鮑爾擔任 Fed 主席，任期將於 5 月開始。市場預期新主席將傾向降息，同時推行更嚴格的資產負債表政策。

其他貴金屬交易

現貨白銀急跌 9.2%，報每盎司 76.81 美元，盤中一度下挫 15%。

現貨白金下跌 3.3%，報每盎司 2091.38 美元。

現貨鈀金下跌 1.4%，報每盎司 1637.70 美元。

白銀價格自上周創下 121.64 美元歷史高點以來，迄今累計下跌約 37%。

儘管銀價暴跌，分析師仍提醒市場，不要解讀為長期下跌的開端。