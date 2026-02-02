search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

A股港股

盤中速報 - 恆生指數下跌-821.44點至26565.67點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日01:47，恆生指數下跌821.44點（或3%），暫報26565.67點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.38%
  • 近 1 月：+6.85%
  • 近 3 月：+5.71%
  • 近 6 月：+11.75%
  • 今年以來：+6.85%

焦點個股


黃金及貴金屬概念領跌-9.10%。其中 山東黃金(01787-HK) 下跌 11.79% ; 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 10.85% ; 龍資源(01712-HK) 下跌 10.06% 。

銅概念領跌-7.01%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 15.79% ; 中國金屬利用(01636-HK) 下跌 12.9% ; 江西銅業股份(00358-HK) 下跌 9.52% 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生指數黃金及貴金屬

相關行情

台股首頁我要存股
恆生指數26589.69-2.91%
現貨黃金4452.56-8.47%
山東黃金38.420-13.2%
靈寶黃金20.400-12.1%
龍資源7.000-12.0%
中國大冶有色金屬0.159-16.3%
中國金屬利用0.540-12.9%
江西銅業股份42.340-10.8%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty