盤中速報 - 恆生科技指數下跌-228.52點至5489.66點，跌幅4%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日01:34，恆生科技指數下跌228.52點（或4%），暫報5489.66點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.38%
  • 近 1 月：+3.67%
  • 近 3 月：-3.21%
  • 近 6 月：+5.94%
  • 今年以來：+3.67%

焦點個股


黃金及貴金屬概念領跌-8.73%。其中 山東黃金(01787-HK) 下跌 11.3% ; 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 10.25% ; 中國白銀集團(00815-HK) 下跌 10% 。

銅概念領跌-6.37%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 15.26% ; 中國金屬利用(01636-HK) 下跌 12.9% ; 江西銅業股份(00358-HK) 下跌 9.9% 。


港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數黃金及貴金屬

