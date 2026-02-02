盤中速報 - 恆生科技指數下跌-228.52點至5489.66點，跌幅4%
截至台北時間02日01:34，恆生科技指數下跌228.52點（或4%），暫報5489.66點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.38%
- 近 1 月：+3.67%
- 近 3 月：-3.21%
- 近 6 月：+5.94%
- 今年以來：+3.67%
焦點個股
黃金及貴金屬概念領跌-8.73%。其中 山東黃金(01787-HK) 下跌 11.3% ; 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 10.25% ; 中國白銀集團(00815-HK) 下跌 10% 。
銅概念領跌-6.37%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 15.26% ; 中國金屬利用(01636-HK) 下跌 12.9% ; 江西銅業股份(00358-HK) 下跌 9.9% 。
