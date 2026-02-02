search icon



A股港股

盤中速報 - 恆生指數下跌-547.29點至26839.82點，跌幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:59，恆生指數下跌547.29點（或2%），暫報26839.82點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.38%
  • 近 1 月：+6.85%
  • 近 3 月：+5.71%
  • 近 6 月：+11.75%
  • 今年以來：+6.85%

焦點個股


休閒及文娛設施概念領跌-6.34%。其中 陸慶娛樂(08052-HK) 下跌 33.33% ; 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 3.06% ; 浩柏國際(08431-HK) 下跌 2.63% 。

黃金及貴金屬概念領跌-5.36%。其中 山東黃金(01787-HK) 下跌 8.45% ; 中國白銀集團(00815-HK) 下跌 7.14% ; 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 5.68% 。


