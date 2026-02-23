盤中速報 - 恆生科技指數上漲157.25點至5368.75點，漲幅3.02%
截至台北時間23日09:42，恆生科技指數上漲157.25點（或3.02%），暫報5368.75點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.78%
- 近 1 月：-9.56%
- 近 3 月：-3.41%
- 近 6 月：-7.72%
- 今年以來：-5.52%
焦點個股
化肥及農用化合物概念領漲+13.71%。其中 玖源集團(00827-HK) 上漲 76.47% ; 中化化肥(00297-HK) 上漲 1.88% ; 中海石油化學(03983-HK) 上漲 0.35% 。
黃金及貴金屬概念領漲+4.72%。其中 靈寶黃金(03330-HK) 上漲 7.32% ; 潼關黃金(00340-HK) 上漲 7.23% ; 中國黃金國際(02099-HK) 上漲 6.77% 。
