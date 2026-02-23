盤中速報 - 恆生科技指數上漲157.25點至5368.75點，漲幅3.02%

截至台北時間23日09:42，恆生科技指數上漲157.25點（或3.02%），暫報5368.75點。

黃金及貴金屬概念領漲+4.72%。其中 靈寶黃金(03330-HK) 上漲 7.32% ; 潼關黃金(00340-HK) 上漲 7.23% ; 中國黃金國際(02099-HK) 上漲 6.77% 。