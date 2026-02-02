search icon



盤中速報 - 恆生科技指數下跌-171.26點至5546.92點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:58，恆生科技指數下跌171.26點（或3%），暫報5546.92點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.38%
  • 近 1 月：+3.67%
  • 近 3 月：-3.21%
  • 近 6 月：+5.94%
  • 今年以來：+3.67%

焦點個股


休閒及文娛設施概念領跌-6.34%。其中 陸慶娛樂(08052-HK) 下跌 33.33% ; 中國前沿科技集團(01661-HK) 下跌 3.06% ; 浩柏國際(08431-HK) 下跌 2.63% 。

黃金及貴金屬概念領跌-5.36%。其中 山東黃金(01787-HK) 下跌 8.45% ; 中國白銀集團(00815-HK) 下跌 7.14% ; 靈寶黃金(03330-HK) 下跌 5.68% 。


