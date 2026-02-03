search icon



盤中速報 - 恆生科技指數下跌-165.9點至5360.41點，跌幅3%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間03日10:45，恆生科技指數下跌165.9點（或3%），暫報5360.41點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.49%
  • 近 1 月：-3.66%
  • 近 3 月：-6.46%
  • 近 6 月：+2.39%
  • 今年以來：+0.19%

焦點個股


禽畜肉類概念領跌-4.61%。其中 惠生國際(01340-HK) 下跌 16.67% ; 百利達集團控股(08179-HK) 下跌 7.14% ; 中糧家佳康(01610-HK) 下跌 1.83% 。

環球市場概念領跌-4.44%。其中 ＦＩ二華夏納一百(07522-HK) 下跌 4.43% ; ＦＩ二南方納指(07568-HK) 下跌 4.33% ; 。


文章標籤

港股指數港股盤中指數走勢恆生科技指數禽畜肉類環球市場

相關行情

台股首頁我要存股
惠生國際0.040-16.7%
百利達集團控股0.013-7.14%
中糧家佳康1.620-1.22%
ＦＩ二華夏納一百4.820-4.74%
ＦＩ二南方納指3.130-4.63%

