盤中速報 - 恆生指數下跌-539.96點至26345.28點，跌幅2.01%
截至台北時間06日09:32，恆生指數下跌539.96點（或2.01%），暫報26345.28點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-3.87%
- 近 1 月：+2.04%
- 近 3 月：+3.66%
- 近 6 月：+7.96%
- 今年以來：+4.9%
焦點個股
黃金及貴金屬概念領跌-5.07%。其中 港銀控股(08162-HK) 下跌 12.96% ; 中國白銀集團(00815-HK) 下跌 5.97% ; 壇金礦業(00621-HK) 下跌 5.66% 。
銅概念領跌-4.78%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 9.23% ; 萬國黃金集團(03939-HK) 下跌 7.18% ; 五礦資源(01208-HK) 下跌 6.51% 。
