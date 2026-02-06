search icon



盤中速報 - 恆生指數下跌-539.96點至26345.28點，跌幅2.01%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間06日09:32，恆生指數下跌539.96點（或2.01%），暫報26345.28點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.87%
  • 近 1 月：+2.04%
  • 近 3 月：+3.66%
  • 近 6 月：+7.96%
  • 今年以來：+4.9%

焦點個股


黃金及貴金屬概念領跌-5.07%。其中 港銀控股(08162-HK) 下跌 12.96% ; 中國白銀集團(00815-HK) 下跌 5.97% ; 壇金礦業(00621-HK) 下跌 5.66% 。

銅概念領跌-4.78%。其中 中國大冶有色金屬(00661-HK) 下跌 9.23% ; 萬國黃金集團(03939-HK) 下跌 7.18% ; 五礦資源(01208-HK) 下跌 6.51% 。


相關行情

台股首頁我要存股
恆生指數26397.70-1.81%
現貨黃金4794.680.52%
現貨白銀71.610.53%
港銀控股0.460-2.13%
中國白銀集團0.610-3.17%
壇金礦業0.495-1.00%
中國大冶有色金屬0.167-5.65%
萬國黃金集團14.240-2.47%
五礦資源9.540-3.73%

