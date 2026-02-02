鉅亨網編輯林羿君
日本首相高市早苗周日 (1 日) 澄清她先前針對日元走弱的相關發言，強調其本意是主張建立一個足以抵禦匯率波動的強韌經濟體。
高市首相周日於社群平台 X 發文表示：「我並未評論日元走強是好是壞。我表達的是，希望建構一個對匯率波動具有韌性的強大經濟結構。」
此番說明，是為了澄清其上週六在神奈川縣為自民黨候選人山際大志郎助選時的發言。高市當時提到：「雖然目前輿論多認為日元貶值不利，但對出口產業而言卻是巨大契機。」她並補充指出，在面對美國關稅的情況下，較低的匯率也為汽車產業提供了緩衝，帶來「極大的幫助」。
高市於上月解散眾議院，宣布於 2 月 8 日舉行臨時選舉，試圖擴大執政聯盟目前僅以些微優勢維持的多數席次。
她在 X 的貼文中也表示，政府正密切關注金融市場動向，並補充說，她一直避免就相關議題發表具體評論。
高市指出：「過去日元快速升值曾導致國內產業空洞化，成為嚴重問題。」她解釋，雖然日元貶值會推升進口價格，影響民眾生活與企業營運，但同時也能帶動國內投資、出口以及海外收益的成長。
高市上週六在造勢活動中還提到，政府在必要時用於匯市干預的「外匯資金特別會計帳戶」同樣受惠於日元走弱。根據日本財務省資料，截至去年 3 月，該帳戶餘額約為 187 兆日元（約 1.2 兆美元）。
