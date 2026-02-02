鉅亨網編輯林羿君 2026-02-02 09:00

日本首相高市早苗周日 (1 日) 澄清她先前針對日元走弱的相關發言，強調其本意是主張建立一個足以抵禦匯率波動的強韌經濟體。

高市首相周日於社群平台 X 發文表示：「我並未評論日元走強是好是壞。我表達的是，希望建構一個對匯率波動具有韌性的強大經濟結構。」

高市於上月解散眾議院，宣布於 2 月 8 日舉行臨時選舉，試圖擴大執政聯盟目前僅以些微優勢維持的多數席次。

她在 X 的貼文中也表示，政府正密切關注金融市場動向，並補充說，她一直避免就相關議題發表具體評論。