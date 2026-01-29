鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
美國財政部長貝森特（Scott Bessent）於周三 (28 日) 明確重申，美國政府奉行「強勢美元政策」，並強調華府目前並未採取、也無意採取任何行動干預匯市。此番言論直接駁斥了美日可能聯合「匯率檢查」的傳言，凸顯出美日兩國在貨幣政策上的顯著分歧，受此消息衝擊，日元匯率大幅下跌。
貝森特的強硬表態釋放了一個明確信號，即美國排除了採取任何行動支持日元的可能性。他解釋，強勢美元的目標在於奠定穩健的基礎以吸引全球資本流入美國，而干預匯市則與此核心目標背道而馳。
對於交易者與分析師而言，這意味著日元的走勢將完全取決於日本政策制定者的應對能力，然而日本當局正面臨根深蒂固的經濟難題，市場對於日本能否有效穩定貨幣普遍抱持疑慮。
日元的疲軟態勢由多重因素交織而成，除了長期利差造成的套利交易壓力外，日本國內的財政狀況更令投資者焦慮。
隨著日本首相高市早苗傾向寬鬆貨幣政策並推動大規模刺激計劃，日本政府龐大的債務佔 GDP 比率已超過 230%，進一步引發了資本外流與公債殖利率的劇烈波動。
即便高盛預測 2026 年日本經濟將實現溫和成長，但財政不穩定、人口老化及全球貿易格局變化等結構性風險，仍持續削弱市場對日本經濟的信心。
在美國明確表示「撒手不管」的背景下，日元獨自承壓，面臨利差、巨額債務及持續寬鬆預期的三重打擊。
若高市政府推遲必要的利率調整，而政府支出持續擴大，日元的貶值壓力恐將持續擴大，甚至迫使日本央行在極度困難的環境下獨自介入干預。
下一篇