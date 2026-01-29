‌



隨著日本首相高市早苗傾向寬鬆貨幣政策並推動大規模刺激計劃，日本政府龐大的債務佔 GDP 比率已超過 230%，進一步引發了資本外流與公債殖利率的劇烈波動。

即便高盛預測 2026 年日本經濟將實現溫和成長，但財政不穩定、人口老化及全球貿易格局變化等結構性風險，仍持續削弱市場對日本經濟的信心。