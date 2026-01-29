鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-29 06:21

《Marketwatch》報導，在人工智慧 (AI) 帶動資料中心需求持續升溫的背景下，從希捷到 SK 海力士，財報利多連發，記憶體與儲存相關類股週三 (28 日) 全面走強。

‌



硬碟大廠希捷 (Seagate) 週二公布最新財報，公司高層指出，受 AI 應用推動，資料中心對高容量儲存解決方案的需求持續擴大，每 TB 的儲存價格未來可能維持穩定，甚至具上調空間。

此番說法引起市場關注。Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 表示，在供需環境緊俏的情況下，希捷在高容量產品上具備更強的定價能力，有望持續受惠於 AI 帶來的結構性需求。

花旗分析師 Asiya Merchant 則指出，希捷已有客戶開始考慮提前簽訂合約，甚至規劃鎖定 2028 年的供貨，以確保取得這項日益稀缺的儲存資源，反映市場對長期供應穩定性的高度重視。

Daryanan 也看好希捷在熱輔助磁記錄 (HAMR) 技術上的領先優勢。該技術可提升資料密度，使產品容量持續向上。希捷執行長 Dave Mosley 表示，公司 12 月季度的亮眼表現，反映出資料中心需求的韌性，以及 HAMR 產品逐步放量的成果。

分析指出，希捷近線硬碟 (Nearline HDD) 單顆平均容量年增約 22%，達到 23TB，雲端近線儲存容量則提升至 26TB，顯示產品組合正加速朝高容量、高單價方向轉型。管理層並透露，今年近線產能已全數被客戶預訂，需求能見度甚至延伸至 2028 年，顯示市場供需結構對價格與銷售成長相當有利。

瑞穗證券分析師指出，半導體產業近期接連傳出正面消息與財報表現，進一步吸引資金加速進場。

Cantor Fitzgerald 分析師 C.J. Muse 認為，希捷調高硬碟售價、HAMR 產品價格走升，加上成本結構改善，正推動獲利能力明顯提升，自由現金流動能也持續增強。

另一方面，南韓記憶體晶片龍頭 SK 海力士在週三公布財報時表示，第四季獲利年增 90%、營收成長 66%，公司因此規劃大幅提高資本支出，顯示對未來需求前景抱持高度信心。

隨著 AI 應用逐步從模型訓練轉向推論階段，資料中心對記憶體與儲存的依賴程度進一步提高。AI 模型可處理的上下文資料量不斷擴大，也意味著需要更多記憶體元件支撐其運算與回應能力。

SK 海力士同時強調，其在高頻寬記憶體領域的關鍵地位，已為輝達 Blackwell AI 平台供應 HBM3E，未來也將支援即將推出的 Rubin 平台，提供新一代 HBM4 產品，持續深化在 AI 供應鏈中的角色。