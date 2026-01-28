挑戰三星20年領先地位 TCL與日本Sony聯手重組全球電視版圖
中國電視大型企業 TCL 集團為邁向世界第一，本月與日本電子巨頭 Sony(索尼) 簽署合作備忘錄，擬成立一家由 TCL 持股 51%、Sony 持股 49% 的合資公司，全面承接 Sony 的家庭娛樂業務 (包括電視及家庭音響)。
根據研究機構 TrendForce 與群智諮詢的分析，如合資公司於 2027 年 4 月正式運作，TCL 與 Sony 的合併市占率預計將接近 17% 至 20%，很大機率超越南韓三星電子，終結其連續 20 年的全球電視領先地位。此外，這也將對海信 (Hisense) 等競爭對手造成極大的擠壓。
Sony 從硬體製造轉向技術與內容服務
這項協議象徵著 Sony 正式將其核心電視業務的主導權交予中國企業。Sony 近年來將戰略重心轉向利潤更高的遊戲、音樂、影視等娛樂內容領域，硬體業務如電視和手機已被列為「非增長型」或「需要結構改革」的領域。
數據顯示，Sony 電視的全球市占率已從 2010 年的 11.4% 高峰降至 2025 年的約 1.9%，排名跌至第十。透過此合作，Sony 能剝離重資產的製造與物流環節，轉而以品牌授權與核心技術 (如 XR 認知晶片) 獲取高端市場紅利。
TCL 力圖藉品牌勢能衝擊全球第一
對目前全球出貨量排名第二的 TCL 而言，此舉是邁向巔峰的關鍵。TCL 擁有旗下華星光電 (CSOT) 的強大垂直供應鏈優勢，能有效控制面板成本並優化效率。透過經營 Sony 與 BRAVIA™ 這兩個具備高附加價值的品牌，TCL 有望打破長期以來「高銷量、低利潤」的困境，快速滲透北美與歐洲的高端市場。
據日媒《日經新聞》報導認為，TCL 在海外的電視機銷售額是中國的 2 倍以上，但在國內的毛利率更高。不過，國內受房地産不景氣影響，需求增長乏力，與競爭對手的價格競爭削弱了盈利能力。因此，TCL 計畫利用 Sony 的品牌，在中國以及屬於全球最大電視機市場的北美等地，加強高價位的產品線。
此次結盟被視為繼富士康收購夏普 (Sharp)、海信收購東芝 (Toshiba)REGZA 後，全球家電版圖的又一重大轉移。合資公司將負責全球範圍內的研發、生產、銷售及售後服務。
業界報告認為，隨着日系品牌加速退出硬體製造第一線，全球電視市場正進入由中國企業主導規模與成本、日韓退守核心零件與技術的新秩序。
