鉅亨網新聞中心 2026-01-28 14:10

2026 年初，曾因多次創業失敗而被標籤為「商業黑洞」的中國大陸藝人李亞鵬，在瀕臨絕境之際迎來了戲劇性的商業與形象轉折。因其與王菲共同創辦的北京嫣然天使兒童醫院陷入欠租風波，李亞鵬發布自白影片後，意外引發全網「湊錢救醫院」的熱潮，短短數日籌款超過 2400 萬元人民幣，其直播間單場 GMV 更衝上 5000 萬至 7500 萬元區間，登頂帶貨榜首。

大陸藝人李亞鵬公益直播 幫助他從「商業黑洞」口碑翻轉(圖:shutterstock)

李亞鵬的商業履歷曾被戲稱為明星轉型的「踩坑大全」。從早年的喜宴網、高端娛樂會所，到耗資 35 億元卻淪為「鬼城」的麗江雪山藝術小鎮，他多次因過度追求情懷、無視成本控制而導致資金鏈斷裂。截至 2026 年，他背負的債務總額已超過 4.5 億元。此次危機的核心在於，嫣然醫院因租金暴漲及特殊時期影響，累計欠租逾 2668 萬元，遭法院判決須騰退場地。

轉機出現在 1 月 14 日，李亞鵬發布無剪輯影片《最後的面對》，坦承自己「情懷大過能力」，並用數據還原 17 年來的公益軌跡：累計資助 4609 名貧困患兒免費手術，完成超過 1.1 萬例手術。這份不賣慘、不修飾的真誠觸動了公眾，輿論風向從嘲諷其「做生意不行」轉向認可其「人品太頂」，網友紛紛表示「不能讓做好事的人被現實壓垮」。

在其間，李亞鵬的家人也全力支持。女兒李嫣拍短視頻助力，而王菲之女竇靖童也現身直播間帶動人氣，兩小時銷售額即突破 500 萬元。此外，前妻王菲也被曝出多年來以匿名方式向基金會累計捐款達 3268 萬元。官方媒體新華社更發文肯定李亞鵬，稱其「真心做公益」，強調「為眾人抱薪者，不可使其凍斃於風雪」。