新華社解析中國AI最新趨勢：技術路線大轉向 智能體成新賽道 算力迎來一體化時代

2026-01-29

今年是中國「十五五」規劃的開局之年，AI 發展迎來新階段。回顧 2025 年，中國 AI 企業數量已超過 6000 家，核心產業規模突破 1.2 兆元 (人民幣，下同)，較 2025 年同期成長近 30%。國產開源大模型全球累積下載量突破 100 億次，中國成為 AI 專利最大擁有國，全球佔 60%。這些數據勾勒出中國 AI 發展的蓬勃圖景，技術突破與經濟社會融合由淺入深。

新華社解析中國AI最新趨勢：技術路線大轉向 智能體成新賽道 算力迎來集約化時代（圖：Shutterstock）

中國官媒《新華社》周三 (28 日) 刊文探討中國今年 AI 發展趨勢，指多家中國 AI 企業今年以來陸續上市，顯現市場活力。在清華大學主辦的「AGI-Next」高峰會上，產業專家形成共識，認為以對話為核心的「Chat」模式告一段落，AI 競爭轉向以「能辦事」為標誌的智能體時代。

DeepSeek 近期發布兩篇由梁文鋒參與署名的論文，聚焦於解決大模型訓練中的記憶體瓶頸與穩定性問題，引發業界關注。清華大學智慧產業研究院創始院長張亞勤指出，中國 AI 技術路線分化，轉向更輕的模型、更聰明的架構、更高效率和更低成本。

文中指出，中國 AI 發展正沿著兩條主線並進；一是技術向上衝刺，尋求突破認知與協同局限，另一條是朝應用向下紮根，解決真實痛點。

根據面壁智能與清華大學團隊發表《大模型的密度法則》論文，指出 AI 進化將從「拼規模」轉向「拼密度」，精煉高效成為核心邏輯。

中國信通院報告顯示，演算法架構創新如 DeepSeek 的 NSA、月之暗面的 MoBA 等稀疏注意力機制，成為提升推理效率的關鍵路徑。張亞勤強調，規模定律未失效，但堆算力的邊際效益趨緩，演算法架構革新將是未來突破點。

當模型「智力密度」提升，智能體 AI 成為新焦點。智能體具備自主性、舉一反三和長期記憶特徵，能從會說話的「字典」升級為能自主工作的「管家」。

中國科學院軟體研究所研究員黃進指出，未來 AI 將融合視覺、聽覺等綜合認知能力，AI 創新前沿也突破數位邊界，朝向資訊智慧、實體智慧和生物智慧融合。今年 1 月，中國一款具身智慧模型在全球標準測試中奪冠，顯示機器人「大腦」已能理解並執行實體任務。

算力是 AI 時代的「新石油」，支撐技術落地。中國工信部數據顯示，中國已建成 42 個萬卡智算集群，智能算力規模超 1590 EFLOPS，位居全球前列。算力發展呈現「政府頂層設計 + 市場創新活力」雙輪驅動特徵，「「東數西算」工程形成 8 大樞紐節點，承載全國 80% 以上智算規模。

「十五五」規劃提出推進「全國一體化算力網」，強化智能算力統籌，算力中心朝向高密化、規模化、綠色化演進，百度等企業計畫將智算集群從萬卡推向百萬卡級。

電力被稱為「算力的盡頭」，2024 年中國資料中心用電量佔社會總量 1.68%，預計 2030 年可能突破 7000 億千瓦時。「算電協同」成為策略必然，中國政府引導算力向西部再生能源區佈局，騰訊資料中心的綠電佔比已達 80%，企業透過智慧調度優化網路傳輸和業務損耗，實現社會成本最優。

數據要素競爭轉向品質與專業化導向。在保定、成都、海口等地，專業數據標註工作興起，月薪近 2 萬元，業界從勞動密集轉向知識密集。中國數據生產總量佔全球四分之一，全門類工業體系提供豐富數據資源，但數據孤島、標準不一等問題突出。

在國家數據局掛牌後，中國政府推動資料要素化，在 7 城建置資料標註基地，形成 500 多個產業高品質資料集，產值 163 億元。根據中國信通院調查顯示，78% 數據標註企業聚焦交通、醫療、教育、工業等領域。合成資料技術普及，幫助突破隱私、取得瓶頸。香港科技大學熊輝教授指出，中國全門類工業體系是形成「資料飛輪」的優點。

AI 產業賦能驅動製造業轉型升級。70 年歷史的電池廠應用 AI 優化研發、生產和檢測，折射傳統產業變革趨勢。中國國家數據局指出，中國日均 Token 消耗量從 2024 年初 1000 億增加至去年 6 月底的 30 兆，成長 300 倍。字節跳動的豆包大模型日均調用量突破 50 兆，企業客戶佔比趨升。

AI 也在製造業滲透呈現漸進特徵，從營運管理向生產製造延伸，應用比例從 2024 年 19.9% 提升至 2025 年 25.9%。中國工信部部署「AI + 製造」行動，目標到 2027 年推廣 500 個典型場景。

張亞勤認為，中國在第四次工業革命中憑藉著完整工業體系、海量資料、工程化能力和市場需求，有望走在前面。

此外，AI 社會價值也深刻改變治理方式和運作規則。重慶潼南區智慧監測系統守護獨居老人，預警到上門僅 15 分鐘；四川德陽「都市腦」分鍾發現路面問題；甘肅臨洮 AI 挽救 20 多條生命，體現事前預警與智慧調度優勢。

消費領域，AI 萬能搜、試衣等應用重構體驗，淘寶天貓推出 6 款 AI 導購，實現「懂你需要」。車載 AI 點餐等場景拓展消費邊界，中金報告指出端側 AI 時代來臨，消費性電子更新潮將至。

AI 降低跨界門檻，上海漕河涇開發區創業家平均 28 歲，文科生創辦科技企業成為可能，騰訊逾 9 成工程師使用 AI 進行程式設計，教育轉向培養「AI + 技能」複合素養。

安全防範成 AI 發展重中之重。2025 年「slop」當選多國年度詞彙，警示 AI 垃圾內容風險。

中科院研究員曾毅以 AI 健康助理為例指出，AI 必須避免誤導患者，並凸顯倫理校準必要性。風險包括資料隱私、技術濫用、演算法偏見等。

張亞勤也警告，智能體協同失控後果嚴重。中國走出一條從彈性指引到法治保障的治理之路，網路安全法修訂完善 AI 倫理規範，中國信通院啟動大模型安全認證。對此曾毅評價政策具有「適應性」，業界共識規範發展，清華大學薛瀾教授強調建構全球治理體系的重要性。