鉅亨網新聞中心 2026-01-28 16:39

港股市場周三 (28 日) 表現強勢，主要指數高開高走，市場做多情緒極為高漲。截至收盤，恒生指數漲 2.58%，報 27826.91 點，國企指數漲 2.89%，恒生科技指數漲 2.53%，盤中最高觸及 27821.7 點，創下 2021 年 8 月以來的新高。

盤面上，市場呈現普漲格局，科網股集體走強，快手、嗶哩嗶哩及騰訊、阿里巴巴等龍頭均錄得顯著漲幅。有色金屬板塊成為市場焦點，中國鋁業大漲逾 12.7%，主因是市場看好鋁作為能源轉型核心載體的確定性需求。此外，隨著現貨金價突破 5280 美元，黃金股如赤峰黃金、紫金黃金國際等紛紛創下新高。

個股亮點方面，零食連鎖商「鳴鳴很忙」掛牌首日表現驚人，漲幅超過 69%。石油股受中東地緣政治因素及軍演消息刺激走高，中海油盤中創下歷史新高。

針對後市，多間機構持有樂觀看法。在宏觀工業利潤方面，2025 年全年規上工業利潤呈現 V 型反彈，顯示政策紅利與生產活躍度正逐步回升。機構分析認為，年底資產再平衡與保費流入高峰期，將推動資金流向高股息、高安全邊際的港股紅利資產，如長飛光纖等相關標的將受惠。

中信證券指出，覆銅板行業受下游需求支撐，2026 年上半年價格有望上漲 20% 以上，龍頭廠商毛利率具備較大提升空間。