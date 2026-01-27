「紫金系」因重大併購案成為市場焦點，紫金 黃金 國際宣布與 Allied Gold Corporation 簽署協議，計畫以每股 44 加元 、總對價約 55 億 加元 現金收購其全部股份。此消息激勵紫金 黃金 國際股價飆升逾 11%，與母公司紫金礦業雙雙刷新歷史新高，並帶動 黃金 板塊整體走強。

金融板塊同樣表現亮眼，保險與內銀股集體拉升。由於多家險企披露的 2025 年保費收入數據顯示穩健增長，如新華保險同比增長 15%，中國太保增長 4.43%，帶動中國人壽大漲逾 5%（部分數據顯示漲近 9%）。內銀股方面，中信銀行漲逾 3%，工商銀行、農業銀行等均表現不俗，匯豐控股也創下歷史新高。分析指出，險資對高股息銀行股的配置需求，以及息差趨穩的預期，是支撐銀行板塊的主因。