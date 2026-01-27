鉅亨網新聞中心
港股主要指數周二 (27 日) 震盪走高，展現強勁反彈勢頭。恒生指數終場收報 27126.95 點，大漲 361 點，漲幅 1.35%，成功站穩兩萬七大關。國企指數上漲 1.07%，恒生科技指數則微升 0.5%，收報 5754 點。全日市場交易熱絡，大市成交額達 2543.7 億港元。
「紫金系」因重大併購案成為市場焦點，紫金黃金國際宣布與 Allied Gold Corporation 簽署協議，計畫以每股 44 加元、總對價約 55 億加元現金收購其全部股份。此消息激勵紫金黃金國際股價飆升逾 11%，與母公司紫金礦業雙雙刷新歷史新高，並帶動黃金板塊整體走強。
金融板塊同樣表現亮眼，保險與內銀股集體拉升。由於多家險企披露的 2025 年保費收入數據顯示穩健增長，如新華保險同比增長 15%，中國太保增長 4.43%，帶動中國人壽大漲逾 5%（部分數據顯示漲近 9%）。內銀股方面，中信銀行漲逾 3%，工商銀行、農業銀行等均表現不俗，匯豐控股也創下歷史新高。分析指出，險資對高股息銀行股的配置需求，以及息差趨穩的預期，是支撐銀行板塊的主因。
科技權值股走勢分化，嗶哩嗶哩表現突出，漲幅超過 5%；阿里巴巴漲近 3%；騰訊、小米與快手皆收紅。然而，京東跌逾 2%，美團與百度小幅收跌。
在其他類股部分，重型機械、光伏及海運股普遍上漲，中國重汽與三一國際齊創新高。相對而言，內房股表現疲弱，碧桂園重挫逾 7%。儘管如此，部分機構認為地產基本面已出現改善跡象，房價止跌機率提升，建議對後市持較樂觀態度。
