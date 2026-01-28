盤中速報 - 恆生指數上漲541.83點至27668.78點，漲幅2%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間28日11:16，恆生指數上漲541.83點（或2%），暫報27668.78點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+2.41%
- 近 1 月：+5.07%
- 近 3 月：+2.62%
- 近 6 月：+6.85%
- 今年以來：+5.84%
焦點個股
黃金及貴金屬概念領漲+3.88%。其中 壇金礦業(00621-HK) 上漲 8.47% ; 山東黃金(01787-HK) 上漲 6.85% ; 招金礦業(01818-HK) 上漲 5.15% 。
電訊設備概念領漲+2.98%。其中 ＧＢＡ集團(00261-HK) 上漲 24.49% ; 長城微光(08286-HK) 上漲 22.45% ; 普天通信集團(01720-HK) 上漲 13.6% 。
- AI不炒夢！北祥科服明年拚上櫃
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 恆生指數上漲530.99點至27139.47點，漲幅2%
- 盤中速報 - 恆生科技指數上漲170.46點至5857.6點，漲幅3%
- 盤中速報 - 恆生科技指數上漲220.63點至5736.61點，漲幅4%
- 盤中速報 - 恆生指數上漲511.48點至26142.02點，漲幅2%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇