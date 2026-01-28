search icon



盤中速報 - 恆生指數上漲541.83點至27668.78點，漲幅2%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間28日11:16，恆生指數上漲541.83點（或2%），暫報27668.78點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.41%
  • 近 1 月：+5.07%
  • 近 3 月：+2.62%
  • 近 6 月：+6.85%
  • 今年以來：+5.84%

焦點個股


黃金及貴金屬概念領漲+3.88%。其中 壇金礦業(00621-HK) 上漲 8.47% ; 山東黃金(01787-HK) 上漲 6.85% ; 招金礦業(01818-HK) 上漲 5.15% 。

電訊設備概念領漲+2.98%。其中 ＧＢＡ集團(00261-HK) 上漲 24.49% ; 長城微光(08286-HK) 上漲 22.45% ; 普天通信集團(01720-HK) 上漲 13.6% 。


港股指數港股盤中指數走勢恆生指數黃金及貴金屬電訊設備

相關行情

台股首頁我要存股
恆生指數27709.23+2.15%
現貨黃金5235.920.91%
壇金礦業0.640+8.47%
山東黃金50.800+7.81%
招金礦業40.360+5.05%
ＧＢＡ集團0.280+14.3%
長城微光0.120+22.5%
普天通信集團0.148+18.4%

