路透：中國已批准首批輝達H200晶片進口
鉅亨網編譯羅昀玫
《路透社》週三 (28 日) 引述消息人士報導，中國已經批准首批美國輝達 H200 晶片進口，涉及數 10 萬塊 H200 特供版晶片，足見北京當局在 AI 晶片政策上出現鬆動。
消息人士指出，這次獲准進口的 H200 晶片規模達數十萬顆，批准時點正值輝達執行長黃仁勳本週訪中期間。首批配額主要分配給三家大型中國網路企業，其他企業則已開始排隊，等待後續批次核准。
相關單位未對外說明獲准企業名單。《南華早報》週二引述知情人士指出，若中國同意放行 H200 晶片，字節跳動規劃在 2026 年採購價值約 1,000 億元人民幣 (約台幣 4,477 億元) 的輝達晶片，金額高於 2025 年的 850 億元人民幣。
截稿前，中國當局與輝達未回應置評。
H200 為輝達第二強大的 AI 晶片，長期被視為美中科技博弈的敏感焦點。
目前中企對高階 AI 晶片需求強勁。消息人士透露，中國企業累計下單的 H200 晶片數量已超過 200 萬顆，遠高於輝達目前的可供應量。
外電今年初報導，輝達已接洽代工的台積電 (2330-TW) 擴大生產，台積電預定 2026 年第二季開始增產。
儘管美國本月已正式放行輝達向中國銷售 H200，中方是否允許進口，一直是實際出貨的最大變數。此前，中國海關一度告知代理商，H200 尚不得入境，此次放行反映北京正優先滿足大型網路企業建置資料中心、發展 AI 服務的需求，以維持與美國同業的競爭力。
儘管華為等中國廠商的產品在部分效能上已可接近輝達 H20 晶片，但與 H200 相比仍存在明顯差距，後者效能約為 H20 的六倍。
不過，市場人士也指出，北京仍可能透過附加條件控管進口節奏。外電先前曾報導，中國官方討論要求企業在獲准進口外國晶片的同時，須採購一定比例的國產晶片，以兼顧產業自主與供應需求。
- 美台行情齊發！這幾檔力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 「政壇女股神」裴洛西調整投資組合 買入輝達蘋果
- 美光股價走弱近3% 三星HBM4傳獲輝達、AMD認證
- 川普對輝達H200、AMD MI325X等晶片課25%新關稅
- 川普宣布對部分晶片、關鍵礦物實施新關稅 輝達AMD盤後受挫
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇