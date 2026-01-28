鉅亨網編譯羅昀玫 2026-01-28 13:02

《路透社》週三 (28 日) 引述消息人士報導，中國已經批准首批美國輝達 H200 晶片進口，涉及數 10 萬塊 H200 特供版晶片，足見北京當局在 AI 晶片政策上出現鬆動。

路透：中國已批准首批輝達H200晶片進口 (圖：shutterstock)

消息人士指出，這次獲准進口的 H200 晶片規模達數十萬顆，批准時點正值輝達執行長黃仁勳本週訪中期間。首批配額主要分配給三家大型中國網路企業，其他企業則已開始排隊，等待後續批次核准。

相關單位未對外說明獲准企業名單。《南華早報》週二引述知情人士指出，若中國同意放行 H200 晶片，字節跳動規劃在 2026 年採購價值約 1,000 億元人民幣 (約台幣 4,477 億元) 的輝達晶片，金額高於 2025 年的 850 億元人民幣。

截稿前，中國當局與輝達未回應置評。

H200 為輝達第二強大的 AI 晶片，長期被視為美中科技博弈的敏感焦點。

目前中企對高階 AI 晶片需求強勁。消息人士透露，中國企業累計下單的 H200 晶片數量已超過 200 萬顆，遠高於輝達目前的可供應量。

儘管美國本月已正式放行輝達向中國銷售 H200，中方是否允許進口，一直是實際出貨的最大變數。此前，中國海關一度告知代理商，H200 尚不得入境，此次放行反映北京正優先滿足大型網路企業建置資料中心、發展 AI 服務的需求，以維持與美國同業的競爭力。

儘管華為等中國廠商的產品在部分效能上已可接近輝達 H20 晶片，但與 H200 相比仍存在明顯差距，後者效能約為 H20 的六倍。