LINE Bank力拚2028年IPO、2029弭平累虧 擬推「股票抽籤」衝刺財管

鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-12 15:08

LINE Bank(連線商業銀行) 今 (12) 日宣布 2025 年 12 月達成單月轉盈里程碑，總經理黃以孟進一步預告，2026 年全年稅後純益可望遠超新台幣 1 億元，目標在 2029 年中弭平所有累積虧損。隨著營運進入穩健獲利期，LINE Bank 同步揭露未來三年的戰略藍圖，包含自行發行信用卡、布局虛擬資產、力拚 2028 年上市。黃以孟對布局財管展現企圖心，除了跨界整合券商、打造最強交割平台之外，接下來擬推「股票抽籤」，補齊數位財管拼圖。

左起為LINE Bank總經理黃以孟、LINE Bank董事長黃仁埈。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

LINE Bank 2025 年底首度轉盈 2028 拚 IPO、2029 累虧全打消

黃以孟指出，按照目前營運進展，2026 年 1 至 3 月達成首度單季獲利的機會非常大，直言「全年度的稅後純益一定會遠遠超過 1 億元」。對於外界關注的增資計畫，他表示，先前已有兩次增資，目前並無第三次增資需求，但若未來因業務積極擴張 (如法金業務) 而需更多資本，也持開放態度，絕對不會是因虧損需要增資。

LINE Bank 於 2021 年開業，截至去年 9 月底累虧達 40 億元，雖是三家純網銀之最，但董事長與總經理均有明確共識，公司長線目標希望三年半內打消累虧，預計 2029 年中達成，此外，若未來兩年成長動能延續，最快將於 2028 年提出 IPO 規劃，申請掛牌上市。

LINE Bank 財管終極目標 打造「銀行、證券、投信、虛擬資產」大平台

LINE Bank 展現布局支付與財富管理市場的企圖心，黃以孟說明，目前已與聯邦、渣打合作發行聯名卡，但為創造差異化體驗，已將「自有品牌信用卡」列入藍圖，但由於系統建置需要時間，同時也要找對定位，發行適合的信用卡，預計最快 2027 下半年至 2028 年問世。

LINE Bank 打破傳統銀行「封閉式」的服務模式，成為國內唯一提供 3 家券商供客戶自由選擇綁定的銀行。黃以孟強調，財管不應受限於銀行產品，LINE Bank 的目標是透過 API 整合，讓客戶在一個 APP 內就能同時管理銀行存款與多家券商的交割帳戶，將數位銀行轉化為高效率的「個人資產調度中心」。

近年台股屢創新高、交投熱絡，黃以孟透露，未來推出「股票抽籤」服務，可望補足數位理財最後一塊拼圖。這項功能將利用純網銀 24 小時全自動化的技術優勢，讓用戶能直接在手機上完成申購、扣款與中籤通知。他指出，股票抽籤具備「低參與成本、高互動率」的特性，是吸引用戶持續活躍、並將投資資金留在 LINE Bank 體系內的關鍵誘因。

另外，黃以孟也對虛擬資產業務表達「高度興趣」，無論是與現有交易所合作或自行申請新業務都不排除，但取決於專法設立進度。

LINE Bank 三項流動性指標健康 走出鯰魚思維證明純網銀價值

面對存放比偏高的疑慮，黃以孟指出，LINE Bank 的「流動準備」、「流動性覆蓋率 (LCR)」與「淨穩定資金比率 (NSFR)」三項指標均高於監管標準，存放比仍處健康水位。在社會關注的防詐議題上，LINE Bank 導入「鷹眼模型」與財金公司合作阻斷詐騙，2025 年警示帳戶數較前一年度大幅下降 20%，成功在詐騙得手前達成精準阻斷。

純網銀成立之初，金管會期許發揮「鯰魚效應」，對此，黃以孟持務實態度，他指出，傳統銀行同業進步速度也很快，與其追求帶動沙丁魚活蹦亂跳，LINE Bank 現階段更優先的任務是「站穩腳步」，成為一家能自給自足、穩定獲利的銀行，並證明純網銀的商業模式在台灣不僅可行，更能與既存銀行並駕齊驅，展現強韌的經營實力。