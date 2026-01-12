鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-12 12:47

台灣第一家實現獲利純網銀！LINE Bank(連線商業銀行) 今 (12) 日正式宣布，2025 年 12 月自結財報達成單月稅前盈餘超過 1100 萬元，寫下開業 4.7 年來的重大里程碑。LINE Bank 短時間內積極拓展平台生態圈，在貸款與存款規模快速擴張下，展現強大成長動能達成獲利，累積超過 220 萬用戶的堅實基礎及 28 項創新金融服務。LINE Bank 2025 年淨收益表現展現強勁、高速的成長態勢，目標衝刺 2026 年單季、半年、全年均獲利。

LINE Bank 董事長黃仁埈致詞時表示，LINE Bank 的核心價值在於實現「Banking in Your Hand」的願景，如今達成單月轉虧為盈的里程碑，這不僅證明其商業模式在台灣完全可行，更宣告 LINE Bank 正式進入「穩定獲利、自主經營」的新階段。展望未來，LINE Bank 將持續以嚴謹數據科技與尖端 AI 技術為核心，優化客戶體驗並提升防詐能力。

LINE Bank 總經理黃以孟指出，在 LINE 的生態圈中，LINE Bank 是台灣一家 24 小時全天候服務的銀行，無論是下班開戶、深夜申請貸款，極簡流暢的申辦流程，讓客戶隨時隨地都能快速取得資金及管理財富。LINE Bank 的目標是打破傳統銀行時空限制，讓客戶隨時隨地、無遠弗屆的使用金融服務。我們已經打造出一個讓客戶容易使用，且隨手隨時隨地可得的「LINE Bank 生態圈」。

黃以孟直言，2025 年是 LINE Bank 成長爆發的一年，受惠於淨收益年成長率超過 70%，全年度更有 10 個月創下淨收益歷史新高。在核心業務方面，LINE Bank 的信用貸款餘額已突破 750 億元，在全台 39 家銀行中排名攀升至第 6 位，顯見其數位貸款服務已具備與傳統大銀行競爭的實力。

此外，LINE Bank 的客戶黏著度亦表現卓越，目前總客戶數達 220 萬人，其中數位帳戶市佔率約 14%，全台排名第二，月活躍率穩定維持在 55% 至 60% 之間。在財富管理業務上，2025 年客戶數成長更是超過 60%，為銀行創造了穩健的非利息收入基礎。

LINE Bank 之所以能在不到五年的時間內達成轉盈，關鍵在於「差異化體驗」與「技術優勢」。他強調，LINE Bank 提供真正 24 小時全年無休的金融服務，包括全自動化的信用貸款流程，從申請、核准到撥款皆可全天候線上完成。

目前 LINE Bank 已推出 28 項市場首創或創新的服務，並利用 LINE 生態圈的龐大流量降低獲客成本。其中「快點卡」簽帳筆數更在同業中高居第二，顯示金融服務已深度融入用戶的日常支付場景。

展望 2026-2028，LINE Bank 提出了「加速獲利成長」的八大策略方向，其中，業務多元化方面，將由主攻的個人金融領域跨足法人金融，推動兩大支柱並進成長；財富管理方面，會積極投入基礎建設，深度經營資產管理業務；

創新技術應用部分，會持續深化 AI 在客服與防詐領域的應用，並建設雲端備援中心以強化營運韌性。新興金融服務則密切關注國內虛擬通貨 (VASP) 專法進度，期待提供虛擬資產相關服務。