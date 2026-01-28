袁志峰 2026-01-28 04:50

今日推介 - 網易 (9999, $207), 目標價 $228, 止損價 $200

【袁志峰專欄】恒指連升5日，沽空比率偏低（圖：REUTERS/TPG）

1) 股市前景

周二港股上揚，成交減少，沽空比率跌至偏低的 11.5%，南向資金連續 3 日淨賣出。恒指連升 5 日，累漲 2.4%。美元偏弱將利好港股，預期恒指有機會挑戰去年 10 月 2 日高位 27382 點， 建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周二恒指高開 98 點，早段最多曾漲 423 點至 27189 點，隨後升幅收窄，午後窄幅震盪，收報 27126 點，升 361 點或 1.4%。成交額按日減 3% 至 2544 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金淨賣出約 6 億元。騰訊 (700)、中國人壽(2628) 及長飛光纖 (6869) 錄得 10.2、5.1 及 3.5 億元淨買入。中國移動 (941)、紫金礦業(2899) 及中芯國際 (981) 錄得 11.5、8.4 及 5.5 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 648 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指升 1.4%，成份股 54 升 31 跌 3 持平。中國人壽 (2628) 漲近 6%，為升幅最大藍籌。友邦保險 (1299) 及石藥集團 (1093) 漲逾 4% 及 3%。滙豐 (5)、中國平安(2318)、中信股份(267)、中國宏橋(1378)、紫金礦業(2899)、創科實業(669)、安踏體育(2020)、周大福(1929) 及中生製藥 (1177) 升逾 2%。工商銀行 (1398)、建設銀行(939) 及港交所 (388) 升逾 1%。恒隆地產 (101) 及翰森製藥 (3692) 跌逾 4%，為跌幅最大藍籌。中升控股 (881) 跌逾 2%。中國電信 (728)、中國神華(1088) 及康師傅 (322) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.5%，收報 5754 點，成份股 15 升 14 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，阿里 (9988) 及騰訊 (700) 升逾 2% 及 1%。京東 (9618) 跌逾 2%，為跌幅最大成份股。騰訊音樂 (1698)、小鵬汽車(9868)、阿里健康(241) 及美的集團 (300) 跌逾 1%。嗶哩嗶哩 (9626) 漲逾 5%，為升幅最大成份股。華虹半導體 (1347) 漲逾 2%。中芯國際 (981)、攜程(9961)、聯想(992)、舜宇光學(2382)、蔚來(9866) 及海爾智家 (6690) 升逾 1%。

板塊方面，保險、晶片及本地銀行股跑贏大市，漲幅居前。中國人壽 (2628) 升近 6%，中國平安 (2318) 及中國太保 (2601) 升逾 2%。華虹半導體 (1347) 及中芯國際 (981) 升逾 2% 及 1%。滙豐 (5) 及中銀香港 (2388) 升逾 2% 及 1%。

煤炭及線上醫療股下跌，跌幅居前。兗礦能源 (1171) 及中煤能源 (1898) 跌 3% 及 2%。阿里健康 (241) 及平安好醫生 (1833) 跌逾 1%。

周二上証指數低開 0.2%，早段最多曾跌 0.7%，其後穩步上揚，午後最多曾漲 0.6%，尾市回軟，收報 4139.90 點，升 0.2%。深証成指升 0.1%。科創 50 指數升 1.5%。滬深兩市總成交約 29000 億元 (人民幣 · 下同)，環比減少約 3500 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

國家統計局公布，2025 年，全國規模以上工業企業實現利潤總額 7.398 萬億元 (人民幣 ‧ 下同)，按年增長 0.6%。期內，工業企業實現營業收入 139.2 萬億元，按年增長 1.1%。單計去年 12 月，工業企業利潤按年增長 5.3%。(信報)

4) 個股訊息

領展 (823) 管理人宣布，已成功為總額 6 億美元、於 2036 年到期的 10 年期高級無抵押票據以 4.875 厘票息完成定價。票據預計於 2 月 2 日發行，並於港交所上市，發行所得款項將用作一般企業用途。(信報)

港鐵公司 (66) 公布，於 1 月 22 日在澳洲市場發行首批澳元高級無抵押綠色債券，總發行額 20 億澳元，包括 5 年期 10 億澳元及 12 年期 10 億澳元，債券票息分別定為 4.886% 和 5.582%。(信報)