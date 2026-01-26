〈港股盤後〉高開低走 恒指接近收平 黃金石油股走強

鉅亨網新聞中心 2026-01-26 16:38

港股主要指數周一 (26 日) 高開低走，截至收盤，恒生指數微漲 0.06%，報 26765.52 點，恒生科技指數收跌 1.24%，國企指數小跌 0.15%。盤中恒指曾一度衝高逼近 27000 點大關，但隨後出現跳水，午後維持在平盤線附近窄幅反覆拉鋸。

高開低走 恒指接近收平 黃金石油股走強(圖:shutterstock)

受地緣政治緊張及美元疲軟影響，黃金與石油板塊成為市場焦點。現貨黃金站上 5100 美元 / 盎司，續創歷史新高。受此提振，中國白銀集團飆升逾 19%，中國黃金國際漲超 8%，山東黃金與紫金礦業等多隻個股也刷出歷史新高。石油股方面，由於伊朗、古巴局勢緊張，加上 IEA 上調原油需求預期，中石油與中海油漲幅均超 3%。

大型科技股走勢分化，百度、快手跌幅超過 3%，小米跌逾 2.8%，而騰訊與京東則逆勢飄紅。此外，先前強勢的商業航天概念股集體回調，亞太衛星跌幅超過 11%；應用軟件板塊亦走弱，九方智投受累於市場情緒大跌逾 25%。

針對後市，機構觀點呈現謹慎與樂觀並存。窄幅震盪為主： 銀河證券指出，由於聯準會降息預期在短期內降低，加上全球地緣政治不確定性加劇，預計港股短期內將維持窄幅震盪。

華泰證券持較為積極的看法，認為受益於外部壓力緩解與國內數據穩定，外資與南向資金持續流入，一季度港股有望延續反彈。建議關注 AI 產業鏈、創新藥及具備配置價值的優質消費股。