鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-27 15:50

根據德國經濟研究所 (IW) 編製的最新數據顯示，2025 年德國企業在中國的投資額飆升至 4 年來的最高點。這一趨勢反映出，美國總統川普發動的貿易戰，正迫使歐洲各產業與政府加強與中國的商業聯繫，以應對地緣政治的不確定性。

數據指出，2025 年 1 月至 11 月期間，德國對中國投資總額超過 70 億歐元 (約 80 億美元)，相較於 2024 年與 2023 年的 45 億歐元，增幅高達 55.5%。此投資水準也超越了 2010 年至 2024 年間平均 60 億歐元的紀錄。與此形成鮮明對比的是，在川普第二任期的第一年，德國企業對美國的投資幾乎減半。

‌



德國經濟研究所國際經濟政策負責人 Juergen Matthes 表示，德國公司正以加速的步伐擴張中國業務，重點在於強化當地供應鏈。這種轉變主要是受到「地緣政治衝突」隱憂的推動，企業希望透過提升在中國業務的獨立性，來規避潛在的關稅與出口限制。許多企業奉行「如果我只在中國為中國生產，就能降低受貿易干擾的風險」之原則。

包括巴斯夫 (BASF)、福斯汽車 (Volkswagen)、英飛凌 (Infineon) 及賓士 (Mercedes-Benz) 在內的德國大廠，目前仍高度依賴中國市場。例如，風扇與馬達製造商 ebm-papst 去年在中國投資了 3000 萬歐元，占其總投資額的五分之一以上，旨在實現產地與客戶需求的對接，並將此視為局勢動盪時期的「穩定錨」。

2025 年，中國已重新奪回德國最大貿易夥伴的地位。與此同時，不僅是德國，英國政府也正派遣代表團赴華尋求汽車與製藥等領域的合作，加拿大與歐盟亦在積極拓展與中國及南美洲的貿易協定。