中國解放軍高層近期出現罕見震盪。中國最高將領張又俠，以及另一名資深軍官、上將劉振立於週末遭到清洗，引發外界對中國內部菁英權力鬥爭成因的嚴重質疑，也讓人關注這是否將影響中國的作戰能力，包括是否還具備以武力奪取台灣，或捲入其他重大區域衝突的野心與實力。

對台決策更集中於習近平！專家解析陸最高將領落馬、解放軍陷入領導真空。

根據《BBC》報導，現年 75 歲的張又俠是中國中央軍事委員會副主席。中央軍委會是由中國領導人習近平領導的中共核心機構，全面掌控中國武裝力量。

中央軍委會通常約由 7 人組成，但在多波「反貪腐」整肅行動與拘留事件後，如今僅剩習近平本人與張升民兩名成員，其餘成員皆已落馬。

中央軍委會負責指揮、管理數以百萬計的軍事人員，權力極為龐大。其重要性之高，甚至在過去使鄧小平僅需擔任中央軍委主席一職，便能實際成為中國的最高統治者。

亞洲協會政策研究所（Asia Society Policy Institute）專家莫里斯（Lyle Morris）指出，如今中央軍委會只剩下習近平和一名中央軍委將領的情況前所未有。

他表示：「解放軍一片混亂」，並補充說中國軍隊現在「領導層出現嚴重真空」。

當被問及究竟是什麼原因導致如此多名高階將領遭到清洗時，莫里斯表示：「目前流傳著大量傳聞，我們現在還無法分辨哪些是真的、哪些是假的。但可以確定的是，這對習近平本人，以及他對解放軍的領導與掌控，都是一個不利的發展。」

新加坡國立大學副教授莊嘉穎也表示，張又俠與劉振立的落馬原因至今不明，從向美國洩露核機密、策劃政變，到派系內鬥，甚至傳出北京發生槍戰的說法，坊間流傳各種揣測。

莊嘉穎指出，張又俠與劉振立的落馬，加上外界各種瘋狂揣測，其實凸顯了兩個現實：一是習近平的地位依然難以撼動；二是北京對外資訊高度受限，而正是這種不透明加劇了不確定性，也助長了各種猜測。

官方定調「嚴重違紀違法」 實為貪腐指控

官方在宣布張又俠、劉振立兩人「接受調查」時指出，他們涉嫌「嚴重違反紀律與法律」。《BBC》指出，這在中共官方語境中通常是指涉貪腐的委婉說法。

隨後，《解放軍報》在一篇社論中將立場表達得更加明確，指出此舉展現了中共對於「懲治貪腐」的「零容忍」態度，強調「不論是誰、不論職位多高」，都將依法嚴懲。

不過，針對這些將領的具體指控內容並未對外公開，且很可能永遠不會公布。然而，一旦被正式點名正在接受調查，幾乎可以確定，至少將面臨入獄服刑的處分。

《解放軍報》的社論甚至已將張又俠與劉振立視為「既定有罪」，指稱兩人「嚴重背叛黨中央的信任與期待」，並「踐踏、破壞中央軍事委員會」。

《BBC》認為，儘管表面上這波行動是針對貪腐問題，但從過去類似整肅行動的發展來看，清洗這些將領也不排除涉及更深層的權力鬥爭與政治考量。

儘管中國確實長期存在貪腐問題，但習近平推動的反貪運動，也屢遭外界質疑被用來清除潛在政敵，或懲處對其忠誠度不足的官員。

透過中國共產黨中央紀律檢查委員會等紀律檢查體系，習近平已建立起自毛澤東以來少見的高度集權體制。

不過，這種統治方式也可能適得其反。《BBC》指出，在高度猜疑的政治氛圍下，軍方決策者可能變得保守甚至怯懦，削弱軍事判斷與行動效率。

張又俠與習近平關係密切 其去留衝擊更大

張又俠的下台尤其引人注目。他的父親與習近平的父親同為革命時期的戰友，張本人也與習近平交情深厚，過去被視為其重要盟友。

如今連「自己人」都未能倖免，恐加深軍中「無人安全」的恐懼感。

此外，張又俠是解放軍少數擁有實戰經驗的高階將領之一，他的離去被認為對軍方戰力是一大損失。

莫里斯指出，雖然習近平再度展現權威，但軍中持續的動盪與摩擦，恐將在未來多年持續困擾其統治。

他說：「這無疑讓習近平的形象受損，我認為未來多年，解放軍內部都將出現相當程度的動盪，習近平與其領導班子，尤其是在軍中，都難以避免這種震盪。」

這場對最高層將領的清洗，也使得下一層軍官受到更嚴格的審視，不少人勢必開始揣測，下一個會不會輪到自己。

在前車之鑑之下，他們甚至未必樂見升遷，因為那意味著踏入一個隨時可能被習近平反貪腐探照燈照射的「致命地帶」。

對台情勢受關注 決策恐更集中於習一人

而這一切，正發生在中國政府持續升高對台灣施壓、並不時威脅在某個時間點，會透過軍事行動全面攻台之際。

值得注意的是，分析人士認為，這對抑制中國政府的整體野心影響有限。

莊嘉穎就指出，這場清洗並不會影響中國掌控台灣的戰略目標，因為那是整個中共體制、以及習近平個人所決定的。