鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-28 04:00

本月稍早加拿大總理卡尼訪華，中加關係在雙方共同努力下實現轉圜。兩名匿名貿易消息人士透露，中國進口商已經訂購 10 船加拿大油菜籽貨物，預計 2 月至 4 月間出貨。

據《路透》周二（27 日）報導，知情人士表示，每船油菜籽貨物約 6.5 萬噸，10 船貨物合計約 65 萬噸，這一數字相當於中國 2024 年油菜籽進口總量 10% 以上，相當於 2025 年進口總量 26%。

中加貿易關係惡化期間，中國從澳洲進口了更多油菜籽。如果加拿大油菜籽獲得重新進入中國市場的機會，它們有可能奪回澳洲農民搶佔的份額。

不過，消息人士說，他們並不清楚現在澳洲油菜籽貨物的具體情況。

油菜籽是加拿大種植面積第二大的作物，年種植面積超過 2,100 萬英畝。油菜籽可用於生產食用油等產品，榨油過程中產生的副產品物菜籽餅可用於製作牲畜飼料。

中國是世界最大油菜籽進口國，加拿大的油菜籽有一半以上銷往中國，加拿大 2024 年對中國出口的油菜籽價值近 50 億加元。

在加拿大杜魯道政府 2024 年追隨美國腳步對中國電動車和鋼鋁產品分別加徵 100% 和 25% 的關稅後，中方發起反歧視調查，同時宣布對加拿大油菜籽發起反傾銷調查。