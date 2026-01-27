鉅亨網新聞中心 2026-01-27 13:00

摩根大通前首席策略師、曾任全球研究聯席主管的傳奇分析師 Marko Kolanovic 警告，當前白銀價格的飆升已嚴重脫離基本面，預測在 2026 年晚些時候，銀價可能大跌至僅剩現有水準的一半左右。

白銀走勢太像迷因股 傳奇策略師警告銀價將腰斬。(圖:shutterstock)

銀價在短短時間內，不僅成功突破了每盎司 100 美元的整數大關，更在週一 (26 日) 刷新歷史紀錄後，上演了劇烈的雲霄飛車行情。現貨白銀一度瘋狂飆漲 14%，最高觸及 117 美元的高位，然而隨後跳水令市場措手不及，單日抹去全部漲幅後回吐至 103.7 美元附近收盤。

Kolanovic 認為，這種極端的價格走勢並非工業需求或基本供應短缺所能解釋，本質上是一場由「迷因交易者」試圖主導市場而引發的投機狂熱。

由於美國政局不確定性高漲，預測市場估計聯邦政府在本週末出現部分停擺的機率高達八成，這種政治動盪進一步推升了避險情緒。

在避險與投機情緒雙重加持下，白銀今年以來的漲幅已超過 54%，過去一年的累計漲幅更是達到驚人的 264%。然而，在 Kolanovic 眼中，這種由情緒支撐的強勁勢頭是不可持續的，一旦市場熱度退卻，價格回歸理性，目前的銀價極大機率會發生慘烈的折半。

美國金融服務公司 Baird 的市場策略師 Mike Antonelli 便在社群平台上發出詰問，將白銀與當年的迷因股始祖遊戲驛站（GameStop）進行對比。他指出，雖然白銀確實具備不可忽視的工業用途，但在過去一個月中，白銀的工業基本面並未發生本質改變，價格卻暴漲了 65%。

這充分證明了在當前的投資環境下，資產價格的快速上漲會形成一種盲目跟風的吸引力，讓投資者在忽視基本面的情況下一擁而上。