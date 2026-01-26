人民幣升至32個月新高 中國央行謹慎調高中間價以管理升值節奏
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
人民幣兌美元匯率周一 (26 日) 攀升至 32 個月以來最高。中國人民銀行近期持續透過調升官方中間價，謹慎地引導貨幣走強，以有效管理人民幣升值的步調。
人民幣在現貨市場近期表現強勁，在岸人民幣兌美元匯率一度觸及 6.9539，創下 2023 年 5 月 16 日以來新高，離岸人民幣則在格林威治標準時間 03:50 左右報 6.9522。統計指出，人民幣今年以來已對美元升值 0.5%，延續了 2025 年高達 4.5% 的漲勢，而 2025 年也是自 2020 年以來人民幣年度升值最顯著的一年。
儘管人民幣匯價走勢強勁，中國央行在設定中間價時表現得相對克制。周一官方設定的中間價為 6.9843，雖然是 2023 年 5 月 17 日以來最強，但仍比《路透》預估的 6.9292 弱了 551 個基點。這次中間價與市場預期的偏離程度，創下自 2022 年有相關統計數據以來最大，顯示出當局試圖緩解過快升值壓力的意圖。
分析師指出，人民幣近期強勢主要受到美元疲軟以及農曆新年 (今年落於 2 月中旬) 臨近，帶動的企業結匯需求支撐。出口商通常在此時將外匯收入兌換為人民幣，以支付員工獎金等各項款項。然而，交易員預計這波結匯潮將於本周開始減弱，對人民幣的支撐力度可能隨之下降。
巴克萊分析師在報告中指出，預期中國當局對人民幣升值壓力的抵抗將日益增加，未來幾周或幾個月內可能採取更多措施來緩解上行壓力，並維持人民幣在中期內會出現反轉的觀點。
此外，全球市場動態也影響著亞幣走勢。由於市場猜測美國與日本可能即將進行協同干預，導致日元跳升至兩個多月高點，進而帶動包括人民幣在內的多種亞洲貨幣同步走強。
