鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-26 14:30

人民幣兌美元匯率周一 (26 日) 攀升至 32 個月以來最高。中國人民銀行近期持續透過調升官方中間價，謹慎地引導貨幣走強，以有效管理人民幣升值的步調。

人民幣升至32個月新高 中國央行謹慎調高中間價以管理升值節奏(圖:shutterstock)

人民幣在現貨市場近期表現強勁，在岸人民幣兌美元匯率一度觸及 6.9539，創下 2023 年 5 月 16 日以來新高，離岸人民幣則在格林威治標準時間 03:50 左右報 6.9522。統計指出，人民幣今年以來已對美元升值 0.5%，延續了 2025 年高達 4.5% 的漲勢，而 2025 年也是自 2020 年以來人民幣年度升值最顯著的一年。

儘管人民幣匯價走勢強勁，中國央行在設定中間價時表現得相對克制。周一官方設定的中間價為 6.9843，雖然是 2023 年 5 月 17 日以來最強，但仍比《路透》預估的 6.9292 弱了 551 個基點。這次中間價與市場預期的偏離程度，創下自 2022 年有相關統計數據以來最大，顯示出當局試圖緩解過快升值壓力的意圖。