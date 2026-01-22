鉅亨網新聞中心 2026-01-22 14:50

中國國務院國資委本月宣布一項重磅消息：中國石油化工集團 (中石化) 與中國航空油料集團 (中航油) 正式實施重組。這場「強強聯手」催生了一家總資產規模近 2.8 兆元人民幣、年營收超過 3 兆元的能源「巨無霸」。此舉不僅是規模的疊加，更是為了在「雙碳」目標與供應鏈自主可控的背景下，打造一支能與國際巨頭同台競技的「國家隊」。

2.8兆元人民幣能源巨擘誕生 中石化與中航油重組引發產業鏈巨震(圖:shutterstock)

煉化一體化：打通「煉廠到加油槍」

‌



此次重組的核心在於構建「煉化—機場」一體化體系。中石化擁有國內約 40% 的航油生產能力，而中航油則掌握 95% 的航油銷售網絡。重組後，新實體將結合中石化的全球煉化能力與中航油覆蓋全國的終端網絡，旨在透過減少中間環節與優化物流，系統性降低成本。

目前，雙方已啟動生產與採購系統的對接，並組建聯合小組下沉至粵港澳大灣區等重點區域，繪製「煉廠—機場」直供網路優化圖。例如，中石化下屬煉廠正研究對既有管線進行改造，使航煤能直達機場油庫，省去第三方貿易商的轉運成本。

中游震盪：民營企業與貿易商的生存危機

然而，這場重組讓產業鏈中游感到不安。中小型煉化企業與獨立貿易商正面臨前所未有的壓力。山東一家民營煉化企業表示，以往中航油是相對獨立的採購方，但重組後中航油變成中石化的「自己人」，其訂單量預計可能下降至少三成。

面對轉向，部分貿易商已開始考慮轉向液化天然氣 (LNG) 或化工品貿易，而一些具備特色優勢的小型企業則計畫加大研發，投入特種油品市場，試圖在巨頭顧及不到的「邊角市場」尋求生機。

下游變局：航空公司的成本擔憂

作為最終用戶，中國各大航空公司對此持審慎態度。航油成本通常占航空公司營運成本的 30% 以上。雖然一體化能提升供應穩定性，但航空公司擔心「全能選手」的出現會削弱其議價能力。

目前，已有航空公司開始進行壓力測試，模擬議價空間壓縮對利潤的影響，甚至考慮在特定機場與體系外的合格供應商建立直接供應關係，作為談判籌碼。

綠色航向：SAF 的「實驗室到機翼」

綠色轉型是此次重整的關鍵。可持續航空燃料 (SAF) 被視為未來關鍵變量。中石化在 SAF 生產技術上有多年累積，而中航油擁有全國加註網絡，兩者結合有望打通 SAF 商業化的最後障礙。雙方正研議在特定航線推出首批常態化 SAF 商業航班，儘管其高昂成本仍需政策扶持。

監管挑戰：反壟斷與市場公平

這艘能源巨輪的啟航也引發了反壟斷的疑慮。專家指出，垂直一體化的格局恐引發價格歧視或擠壓競爭者空間。預計國家市場監督管理總局將進行經營者集中審查，可能要求新實體保持一定的對外採購比例，以維護市場公平。