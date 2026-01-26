新元兌美元匯率創11年新高 避險情緒與政策穩定吸引資金流入
鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導
新加坡元兌美元匯率周一 (26 日) 上漲 0.4%，至 1.2678 兌 1 美元，創下自 2014 年 10 月以來、逾 11 年來最高。這一波漲勢主要受到避險資金流入，以及市場預期新加坡金融管理局 (MAS) 將維持現行貨幣政策不變的推動。
新元的強勁表現部分源於美元面臨的壓力。市場投機情緒認為，美國可能會參與日本的外匯干預行動，這導致美元兌主要貨幣走軟，進而為新元提供了支撐。三菱日聯銀行 (MUFG) 外匯策略師 Lloyd Chan 表示，若美元持續疲軟，新元在短期內有望進一步升向 1.2600 關口。
與多國央行使用利率作為主要政策工具不同，新加坡金融管理局主要透過管理新元名義有效匯率，在既定政策區間內的波動來調節貨幣。由於新加坡核心通膨保持穩定，市場普遍預期 MAS 在本周四的會議上將維持現有的匯率設定不變。這種穩定且可預測的貨幣環境，進一步增強了新元對投資者的吸引力。
在全球局勢不確定的情況下，新加坡憑藉其 AAA 級債券、高股息的股票市場以及可預測的政府政策，成為投資者的避險首選。
數據顯示，新元在過去 12 個月內已累計上漲約 6%。與此同時，新加坡基準海峽時報指數 (STI) 也創下歷史新高 (逼近 5000 點大關)，吸引了大量外國資本流入並支撐了對本幣的需求。
- 北祥科服押聯盟模式 AI落地加速
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- AI相關半導體需求激增 新加坡2025年經濟成長衝上4.8%
- 新加坡11月通膨率穩定於1.2% 略低於預期
- 新加坡要求蘋果Google杜絕詐騙 否則將面臨最高100萬美元罰款
- 新加坡10月核心通膨加速 超出市場預期
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇