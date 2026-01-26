鉅亨網新聞中心 2026-01-26 13:40

在 2026 年初的國際消費電子展 (CES) 上，一台體積比機上盒還小、卻能流暢運行《黑神話：悟空》並輸出 4K 60 幀畫面的 Mini PC 受到矚目。這款由深圳企業「創盈芯」研發的產品，正是 Mini PC 正席捲全球市場的代表之一。

據陸媒數據，深圳生產的 Mini PC 總出貨量已占全球 15%；在歐洲，每 10 台同類產品中就有 6 台出自深圳；在美國市場，其市占率高達 40%。創盈芯自 2013 年成立以來，從最初僅十幾人的機上盒貿易團隊，敏銳捕捉到個人計算裝置「小型化」的趨勢，於 2015 年推出首款 Mini PC，成功完成賽道轉型。

這些產品不僅具備大儲存與高效能圖形處理能力，更支援 Wi-Fi 7，性能足以取代傳統桌上型電腦。面對 AI 浪潮，企業正積極研發 AI PC 與算力伺服器，並嘗試採用摩爾線程、沐曦等中國國產晶片，致力於降低 AI 算力門檻，為中小企業提供極具性價比的選擇。

Mini PC 市場如今已步入「後 NUC 時代」。自 Intel 於 2023 年將 NUC 業務移交給華碩 (ASUS) 後，市場不僅未因元老退出而萎縮，反而因 AI 技術的爆發迎來了前所未有的百花齊放。根據市場研究預測，全球迷你電腦規模將從 2025 年的 42.06 億美元，持續成長至 2032 年的 93.92 億美元。

在 2026 年，迷你電腦的定義已被重新改寫，「AI 算力」取代單純的硬體效能，成為市場競爭的關鍵字。現今的主流機種多內建 NPU(神經網路處理單元)，且 NPU 算力需超過 45 TOPS 才能完美支援 Windows 12 與各類 Copilot 應用，確保設備在未來數年內不致過時。

此外，為了應對高效能帶來的熱量，高階機種普遍採用液態金屬散熱或均溫板技術，並導入 USB4 v2(雷電 5) 介面，讓迷你電腦能透過外接顯卡 (eGPU) 變身為強大的工作站。