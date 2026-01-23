鉅亨網新聞中心 2026-01-23 16:00

品牌估值機構 Brand Finance 發布《2026 年全球軟實力指數》報告，中國的國家軟實力排名攀升至全球第二，僅次於美國，並正式超越英國。其中，中國的「國際聲譽」排名上升 9 位至第 18 位，首次在該指標上超越美國。

2026全球軟實力指數：中國品牌價值居全球第二 國際聲譽首超美國(圖:shutterstock)

軟實力被定義為一個國家透過吸引和說服而非脅迫，影響國際舞台上各種行為體的偏好和行為的能力。報告將每個國家都根據 55 項不同的指標進行評分，得出 100 分制的總分，並按排名從第 1 名到第 193 名進行排序。

報告指出，中國持續建構可信賴的、長期的軟實力替代方案，以對抗美國的軟實力主導地位，這體現了其深思熟慮的、政策導向的戰略，該戰略融合了文化交流、經濟影響力和技術進步。目前，在 35 項國家品牌屬性中，中國有 19 項排名高於美國。

品牌價值破 2 兆美元

報告顯示，中國 500 強品牌的總價值年增 3%，達到 2 兆美元，穩居全球第二大最具品牌價值國家。在個別品牌表現方面，抖音 (TikTok) 以 1,058 億美元的品牌價值蟬聯榜首，展現出強大的流量變現能力。國家電網 (856 億美元) 與中國工商銀行 (791 億美元) 則分別位列第二與第三。

其中，家電品牌小天鵝憑藉智慧創新與精準營銷，品牌價值激增 210%，成為年度增速最快的品牌。

科技與能源轉型引領增長

中國品牌在多個關鍵賽道表現亮眼。銀行業、媒體文化與電子行業合計貢獻了超過 40% 的總價值。特別在綠色轉型趨勢下，能源與汽車行業也穩健增長，比亞迪承諾於 2045 年前實現全價值鏈碳中和，而國家電網在環境可持續性指標中排名全球第一。

從「規模認可」轉向「質量認同」

據香港《文匯報》報導稱，多國政要與企業高層在達沃斯論壇期間表達了對中國營商環境的信心。法國總統馬克宏表示「需要更多中國對歐洲的直接投資」。阿斯利康全球執行副總裁尹思睿則稱中國不僅是戰略市場，更是「全球創新樞紐」。