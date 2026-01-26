鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-01-26 10:08

美國國防部上周五（23 日）發布 2026 年國防戰略報告，多家國際媒體關注到新版國防戰略報告沒有提及台灣，關於中國的新提法也引發關注。

美國發布新版國防戰略報告，對中新提法引關注。（圖：Shutterstock）

美國《彭博》指出，隨著將「保衛美國本土和西半球利益」置於最優先位置，美國首要關注點已不再是中國，而且報告只字未提台灣。2018 年美國總統川普第一任期內發布的國防戰略報告，曾將中國列為「美國安全頭號威脅」。拜登政府 2022 年的國防戰略報告也延續這一觀點。

然而，2026 年美國國防戰略報告轉而強調，美國將與中方進行更廣泛的軍事溝通，以實現「戰略穩定、衝突降級和局勢緩和」。

《彭博》指出，美方清晰且現實地看待中國「歷史性軍事建設的速度、規模和品質」，但同時報告強調在太平洋地區「建立強有力的拒止防禦體系」。

據《環球時報》周一報導，北京外國語大學國際關係學院國際問題專家卓華表示，在涉華戰略上，這份文件對中美關係的立場看似有所緩和，但報告提出對華實現「戰略穩定」，實際意涵是企圖凍結雙方力量對比現狀，保持對華力量優勢，阻滯中國軍力進一步提升。

卓華說，美國國防戰略報告雖然沒有提及台灣，但是從文件其他措辭表述來看，是有意保持戰略模糊，而其近來對台大規模軍售等行為也說明美國在行動上企圖繼續以台灣問題來牽制中國發展。