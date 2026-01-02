鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-02 09:00

中國百度集團 (09888-HK) 今 (2) 日發布公告，旗下非全資附屬公司崑崙芯 (北京) 科技有限公司昨 (1) 日以保密形式向香港聯交所提交上市申請表格(A1 表格)，擬分拆崑崙芯股份在香港主機板獨立上市。分拆將透過全球發售進行，包括香港公開發售及國際配售。若成功上市，崑崙芯仍為百度附屬公司。

上月初，有媒體報導稱崑崙芯打算在 2026 年第一季遞表，目標 2027 年初完成 IPO，最新估值達 210 億元人民幣約 29.7 億美元)，但本次突然提前秘密遞表引發市場震動。

崑崙芯作為百度旗下專注 AI 晶片研發的半導體企業，產品主要應用於資料中心、雲端運算及自動駕駛領域，技術實力備受業界關注。

但百度在去年 12 月 7 日的公告中曾謹慎回應稱，分拆計畫尚處於評估階段，必須經監理審批且有不確定性。

分析人士指出，此次分拆凸顯百度加速佈局 AI 硬體產業鏈的戰略意圖。若崑崙芯成功登陸港股，不僅將強化其融資管道，也可望藉由資本市場進一步提昇在國產 AI 晶片領域的競爭力。