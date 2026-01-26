鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-26 06:00

印度所提出的構想旨在建立一套適用於金磚國家內部的數位貨幣交易規範，利用區塊鏈技術串聯各國支付系統，實現跨境交易的即時兌換與互認，未來企業可直接以本國數位貨幣進行貿易結算，旅客亦能透過數位錢包在境外無縫消費，進而大幅降低對美元的依賴，邁向「去美元化」目標。

《北向財經》報導，印度過去在金磚機制中對去美元化並不積極，甚至在去年 3 月由外長蘇傑生公開反對相關倡議，但不到一年，態度出現急轉，背後原因耐人尋味。

首先，川普掀起關稅戰令印度深受打擊，美國對印度商品課徵高達 50% 關稅，嚴重削弱其出口競爭力，尤其衝擊利潤微薄的紡織與電子業。儘管美印數度接近達成關稅協議，卻因莫迪拒絕致電川普而告吹，反映印度不願在對方面前失去了民族顏面。

再者，面對川普強壓與全球格局變化，印度意識到兩面逢源的「牆頭草」策略難以為繼，唯有深化與金磚及全球南方合作，才能穩住經濟。