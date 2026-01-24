鉅亨網編譯陳又嘉 2026-01-24 13:00

Robinhood(HOOD-US) 投資長 Stephanie Guild 表示，「如果你試著用一般的方式來看，例如估值或…… 獲利預期，其實重點根本不在那裡。」

她談到，「關鍵在於你信或不信。你是否認同馬斯克的宏大願景？你是相信還是不相信？」

對支撐 Robinhood 平台的散戶社群而言，答案顯然是「信」。目前特斯拉是該平台上交易量排名第二高的股票，僅次於輝達 (Nvidia)(NVDA-US)。

不過，隨著特斯拉預計在 1 月 28 日美股收盤後公布第四季財報，這種信念正面臨至今最嚴峻的考驗，因為市場質疑聲浪持續升高。

Guild 指出，市場對特斯拉的懷疑，往往來自一個簡單的數學落差。傳統車廠的估值通常依據當前獲利與交車量的倍數計算，但特斯拉的估值表現卻更像一家高成長軟體公司。

有時候，特斯拉又被視為一檔投機性 AI 概念股，主要由馬斯克愈發大膽的言論所推動。以他本周在達沃斯 (Davos) 的發言為例，馬斯克在與貝萊德 (BlackRock) 執行長 Larry Fink 的對談中聲稱，人形機器人數量終有一天會超越人類，甚至解決全球貧窮問題。

這類宏大的預言，為「信仰派」投資人提供了充足的想像燃料，但也與特斯拉核心汽車業務成長放緩的現實形成對比。2025 下半年，特斯拉股價走勢宛如雲霄飛車，主因在於交車目標未達標，以及營運數據疲弱。

因此，市場觀察人士可能得為下周一份偏弱的財報做好心理準備。交車指引仍是一大未知數，而特斯拉在去年為捍衛市占率所採取的積極降價策略，也持續侵蝕獲利表現。

不過，馬斯克勢必會再度把敘事重心轉向公司的長期潛力，特別是 AI 與全自動輔助駕駛 (FSD)。這場機器人計程車 (robotaxi) 的豪賭，也就是馬斯克口中的「宏大願景」，正是多頭論述的核心。在德州奧斯汀，特斯拉已開始提供有限度的 robotaxi 服務，車內未配置安全監控員。然而，近期有報導指出，這些無人監控的行程其實仍有追隨車在後方，由人類進行監控，顯示真正面向大眾開放的無人駕駛，可能仍需一段時間。

競爭對手的進展也正迎頭趕上，甚至超越特斯拉。Alphabet(GOOGL-US) 旗下 Waymo 在 2025 年已累積數百萬英里的無人駕駛里程，並擴大商業營運規模，而當時特斯拉仍在完善其需人類監控的駕駛軟體。對質疑者而言，特斯拉近來突然加速投入 robotaxi 領域，或許更像是在電動車需求趨於停滯期下，被迫做出的策略轉向。

儘管如此，特斯拉仍積極尋找下一個可重複、持續性的營收來源。馬斯克近日表示，歐洲與中國對「需監控 FSD」的監管核准，最快可能在下個月到來。為加速這項轉型，特斯拉本周也正式取消入門版 Autopilot 軟體，等同於引導新車買家轉向 每月 99 美元的 FSD 訂閱方案。