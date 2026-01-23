鉅亨網編譯段智恆 2026-01-23 20:20

根據《彭博》周五 (23 日) 報導，銅價持續走揚，在投資人資金輪動、避險情緒升溫帶動下，倫敦金屬交易所 (LME) 銅價一度逼近每公噸 13,000 美元，並與其他基本金屬同步上漲。市場人士指出，美國總統川普近期對盟友的強硬言論，以及再度抨擊聯準會 (Fed) 的動作，擾動地緣政治與政策前景，促使資金撤離貨幣與主權債券，轉向實體資產。

LME銅價逼近1.3萬美元 背後是避險資金在動(圖：REUTERS/TPG)

LME 銅價盤中一度上漲 1.8%，鎳與錫漲幅更超過 3%。儘管避險資金通常主要流向黃金與白銀，但近期漲勢已擴散至基本金屬市場。分析認為，這為銅價提供額外動能，使其延續自去年年中以來的強勁走勢。

銅價近月來持續受到多重因素支撐，包括主要礦區供給中斷、電氣化趨勢帶動需求成長，以及美國可能調高關稅前，銅材提前大量運往美國，推升短期需求。上述因素交織，使銅價維持高檔震盪。

隨著基準銅價上揚，LME 不同合約之間的價差則持續收斂。近期銅材交付至美國與亞洲倉庫，協助緩解本周稍早市場出現的短線擠壓情況，減輕買方面臨的供給壓力。