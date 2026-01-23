鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-23 09:00

今年開年以來，錫金屬價格迎來一輪史無前例的飆升，倫敦金屬交易所與上海期交所的錫價雙雙刷新歷史紀錄，引發全球市場高度關注。

倫敦錫價三月期貨合約周四 (22 日) 盤中最高觸及每噸 51500 美元，終場收至 51050 美元，本月累計上漲 26.1%，同日滬錫主力合約收每噸人民幣 409010 元，月內漲幅達 25.32%，錫價因此成為新年工業金屬的領漲先鋒。

錫價本輪漲勢可追溯至去年第一季，剛果 Bisie 錫礦停產、緬甸地震等地緣與天災相繼衝擊供應端，加劇市場對緊缺的擔憂。

今年以來，供應擾動延續，加上半導體產業需求走強與資金湧入進一步推升價格，一度突破 2022 年高點。

不過，中國有色金屬工業協會錫業分會上月便示警，錫價此輪漲勢已脫離產業基本面，屬「非理性繁榮」，呼籲避免盲目追高。

事實上，錫價暴漲已對產業鏈形成壓力。焊料、馬口鐵、化工等下游產業成本驟增，部分中小企業陷入「原料買不起、訂單不敢接」的窘境，長期合約履約困難。

業內專家指出，錫資源本來就分佈集中且儲量有限，過去 20 年全球儲量持續下滑，2023 年降至 430 萬噸，為近 20 年最低。主要產錫國如印尼因品位下降與環保執法趨嚴致產量回落，緬甸佤邦自 2023 年停產後未全面恢復，剛果礦區亦因當地衝突而屢受干擾，復產存疑。

在全球資金追逐稀缺資產的背景下，錫因市場規模小、彈性大而被熱捧。中信建投期貨分析指出，AI 算力與半導體升級催生新增需求，今年光是 AI 伺服器就將帶來約 0.25 萬噸錫消費增量。

此外，美國通膨穩定與流動性寬鬆也為價格提供支撐。儘管有觀點指出當前庫存與期貨倉單並非極端低位，且中國進口來源趨於多元，但供需緊平衡與投機資金的合力仍將錫價推至新高。

錫在現代工業中地位關鍵，電子焊料佔其消費總量逾六成，廣泛用於消費電子、新能源汽車、AI 伺服器及太陽能等領域，且因低熔點、高導電性和無毒等特性，短期內幾乎不可替代。

價格上漲使上游資源企業如錫業股份顯著受益，其全球市佔率居首，去年前三季業績大幅成長，相關上市公司股價亦水漲船高。但專家提醒，劇烈波動會干擾生產、庫存與長期投資，下游企業兩頭受壓，汽車與消費性電子終端成本上升恐將轉嫁給消費者。

隨著實際需求步入傳統淡季，若無新供應中斷或需求爆發，錫價短期內有望出現回調，但長期在算力科技週期拉動仍有支撐。