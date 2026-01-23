袁志峰 2026-01-23 04:50

今日推介 - 吉利汽車 (175, $16.71), 目標價 $18.40, 止損價 $16.0

1) 股市前景

‌



周四港股微升，成交減少，南向資金維持淨買入。預期海外資金加大配置港股行動未完，恒指月內有機挑戰去年 10 月 2 日高位 27382 點， 建議投資者趁回調買入。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指高開 165 點，早段最多曾漲 194 點，其後倒跌 86 點，午後窄幅上落，收報 26630 點，升 44 點或 0.2%。成交額按日減 6% 至 2349 億元，12 月份日均成交額 1859 億元。

港股通南向資金淨買入約 52 億元。阿里 (9988)、中海油(883) 及快手 (1024) 錄得 14.1、5.9 及 4.8 億元淨買入。中國移動 (941)、騰訊(700) 及地平線機器人 (9660) 錄得 8.7、6.7 及 1.2 億元淨賣出。1 月以來累積淨買入約 679 億元，12 月淨買入約 229 億元。

恒指升 0.2%，成份股 50 升 36 跌 3 持平。泡泡瑪特 (9992) 漲近 6%，為升幅最大藍籌。九龍倉置業 (1997) 漲逾 4%。新鴻基地產 (16) 及中石化 (386) 漲逾 3%。周大福 (1929) 漲近 3%。中石油 (857)、中海油(883)、東方海外(316) 及信義玻璃 (868) 升逾 2%。滙豐 (5)、金沙中國(1928)、銀河娛樂(27)、長實集團(1113)、長江基建(1038) 及電能實業 (6) 升逾 1%。中國人壽 (2628) 及中國宏橋 (1378) 跌逾 3%，為跌幅最大藍籌。中國平安 (2318)、紫金礦業(2899)、安踏體育(2020)、石藥集團(1093) 及華潤萬象生活 (1209) 跌逾 2%。中銀香港 (2388) 及招商銀行 (3968) 跌逾 1%。

恒生科指升 0.3%，收報 5762 點，成份股 13 升 16 跌 1 持平。大型科技股漲跌不一，騰訊 (700) 跌近 1%，阿里 (9988) 及京東 (9618) 升近 1%，百度 (9888) 升逾 4%。理想汽車 (2015) 漲逾 4%，為升幅最大成份股。嗶哩嗶哩 (9626) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 3%。金蝶國際 (268) 及蔚來 (9866) 升逾 2%。地平線機器人 (9660) 跌逾 4%，為跌幅最大成份股。小鵬汽車 (9868) 及京東健康 (6618) 跌近 3%。美的集團 (300)、海爾智家(6690)、同程旅行(780) 及阿里健康 (241) 跌逾 1%。

板塊方面，線上醫療、內險及黃金股下跌，跌幅居前。平安好醫生 (1833) 及京東健康 (6618) 跌逾 4% 及 2%。中國人壽 (2628) 跌逾 3%，中國平安 (2318) 及中國太保 (2601) 跌逾 2%。招金礦業 (1818) 及紫金礦業 (2899) 跌逾 3% 及 2%。

石油、建材、燃氣及紙製品股上升，漲幅居前。海螺水泥 (914)、華潤建材(1313) 及中國建材 (3323) 升 5%-7%。中國燃氣 (384) 及華潤燃氣 (1193) 升逾 3% 及 2%。玖龍紙業 (2689) 及理文造紙 (2314) 升逾 3% 及 2%。

周四上証指數高開 0.2%，早盤最多曾漲 0.6%，其後倒跌 0.2%，午後窄幅震盪，收報 4122.58 點，升 0.1%。深証成指升 0.5%。科創 50 指數升 0.4%。滬深兩市總成交約 26900 億元 (人民幣 · 下同)，環比增加約 900 億元，12 月份日均成交額約 18600 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國去年第三季國內生產總值 (GDP) 環比年率終值為增長 4.4%，市場預期及前值均為上升 4.3%。GDP 隱性平減指數終值為上升 3.7%，預期為升 3.8%。(信報)

4) 個股訊息

小米集團 (1810) 公布自動股份購回計劃，今日與一家獨立經紀商訂立協議，據此，經紀商將根據經紀協議所載之預定參數於聯交所購回不超過 25 億元之公司 B 類普通股。(信報)