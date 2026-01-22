鉅亨網新聞中心 2026-01-22 15:20

國際能源與大宗商品價格評估機構阿格斯（Argus）最新報告指出，由美國主導出售的委內瑞拉原油價格，已較 1 月 3 日日軍事行動前的水平大幅飆升 30%，反映美國政府在強行控制委內瑞拉原油庫存之後，正試圖透過價格重塑與行政管理，迅速將該國石油資源轉化為實質財富。

目前，這場能源變局由美國能源部長克里斯 · 賴特（Chris Wright）親自操刀。美方已掌控 3000 萬至 5000 萬桶的委內瑞拉原油庫存，相關銷售金額至今已籌集 5 億美元。

賴特表示，這些原油銷售收入目前被存放在受美國控制的專門帳戶中，名義上規畫未來再回流至委內瑞拉，顯示美方正以財政與能源雙重手段，落實對該國石油產業的全面監管。

儘管短期的銷售價格大幅走高，但美國總統川普更深遠的目標在於吸引石油業界投入 1000 億美元，開發委內瑞拉長期的石油儲量。在 1 月 9 日召集的石油巨頭會議上，川普明確表示希望不僅控制現有的原油，更要主導未來的生產與銷售。

然而，面對價格的短期暴漲，石油巨頭如埃克森美孚（ExxonMobil）卻展現出審慎甚至冷淡的態度。業界領袖直言，儘管銷售利潤看似提升，但委內瑞拉極差的基礎建設、高昂的重油開採成本，以及極不穩定的政治環境，仍是阻礙國際資本流入的巨大門檻。

目前全球石油市場仍處於供過於求的狀態，這使得美方試圖透過拉攏中小型石油公司來取代猶豫不決的大型巨頭，以加速委內瑞拉產能的恢復。