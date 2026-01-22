鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-22 17:40

瑞銀財富管理全球首席投資總監 Mark Haefele 周三 (21 日) 表示，儘管丹麥「學界退休基金」拋售 1 億美元美債的舉動本身規模有限，但其象徵意義不容忽視，此事折射出全球投資人正在「邊際層面」重新審視美國資產部位的現實趨勢。

〈達沃斯論壇〉丹麥拋美債+加總理喊舊秩序已死！瑞銀投資長：美將成為自身成功的受害者（圖：Shutterstock）

掌管上兆美元資產的 Haefele 在達沃斯世界經濟論壇 (WEF) 場邊受訪時說：「從某種意義上說，美國未來可能會成為其自身成功的受害者。」

政治敘事的變化正悄悄影響投資決策。達沃斯論壇期間，加拿大總理、英國央行前總裁卡尼關於「以規則為基礎的舊國際秩序已經結束」的演講引發共鳴，Haefele 稱這一判斷「說出很多人正在感受到但尚未完全釐清的趨勢」，並指出這種認知正在資產配置層面逐步顯現。

儘管丹麥拋售美債事件被市場放大解讀，Haefele 並不認為這是「去美元化」的標誌性轉折。他強調，目前調整較多發生在「邊際」層次而非方向性逆轉。

Haefele 說：「美國吸引了大量全球資本支持其經濟增長和科技投資，這本身就是一種成功。但這也導致許多投資者對美國資產的配置比例處於歷史偏高水平，重新審視部位是自然反應。」

Haefele 尤其強調，地緣政治長期化對資金偏好的持續影響比直接武裝衝突更值得關注。「過去幾年黃金和大宗商品的強勢，部分反映了資金逐步遠離美元資產的過程。」這種與政策不確定性、制裁工具使用方式及全球安全環境變化密切相關的趨勢，可能在較長時間內持續存在。

在 AI 投資領域，Haefele 清楚區分兩類資產，一種是擁有穩定自由現金流、能自籌 AI 開支的大型科技公司，另一個則是依賴外部融資的未獲利企業。「我們不認為大型科技公司處於 AI 泡沫中，它們有現金流支撐投入。但對於依賴債務市場生存的公司，風險顯著更高。」

談到中國資產，Haefele 觀察到投資人正重新評估配置比例。這項轉變不僅源自於中國經濟可望實現既定目標的預期，更與產業結構差異相關。「中國更傾向於利用 AI 強化製造能力，而美國有相當部分 AI 能力用於消費和娛樂場景，這種差異值得關注。」

Haefele 認為，中國企業「出海」趨勢難以逆轉，決定性因素在於產品競爭力。「只要產品具備競爭力，在海外找到需求後很難被阻擋。」

從川普關稅政策調整到法人機構資產配置變化，從 AI 投資分化到全球資本流動，這些看似獨立的事件正共同勾勒出 2026 年全球經濟和投資格局的演變軌跡。