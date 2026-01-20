鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-20 15:20

日本債券市場周二 (20 日) 跌勢加劇，殖利率飆升至歷史性高位。其中，40 年期國債殖利率觸及 4%，創下該天期自 2007 年面世以來的最高紀錄，這也是日本主權債務近 30 多年來，首次有任何期限的殖利率達到此水準。

40年期日債殖利率衝上4%新高 減稅政策與選舉風險引發拋售潮(圖:shutterstock)

此外，20 年期國債殖利率在一次表現疲軟的拍賣後攀升了 13.5 個基點，反映出市場對政府支出增加和通膨升溫的廣泛擔憂。

此輪拋售潮主因投資者對首相高市早苗提出的削減食品稅計畫感到不安。自高市於去年 10 月上任以來，20 年期殖利率已上漲約 70 個基點，30 年期與 40 年期殖利率也各上升近 60 個基點。

隨著高市宣布將於 2 月 8 日舉行提前大選，市場對東京交易市場的波動保持高度警戒。Resona 資產管理首席基金經理人 Takashi Fujiwara 指出，日本債市目前處於「沒有買家、拋售不止」的狀態，但預期減稅影響被消化後，跌勢可能在選前停止。

數據顯示，日本國內機構投資者正大舉撤資。日本本土保險公司在 12 月淨拋售了創紀錄的 8,224 億日元 (約 52.1 億美元)10 年期以上長債，這是自 2004 年有紀錄以來最大規模的淨拋售。

相較之下，極具吸引力的殖利率開始吸引外國買家，目前外國投資者約占日本國債每月現貨交易量的 65%。State Street 投資管理策略師 Masahiko Loo 指出，4% 的 40 年期殖利率對長期持有者極具價值，尤其是在貨幣對沖後的收益相當可觀。為因應市場熱度，新加坡交易所 (SGX) 也計畫推出長天期日本國債期貨。

日本債市的劇烈波動已開始外溢至全球，美國國債、澳洲與紐西蘭債券均加入拋售行列。市場策略師警告，若日本國債崩潰失控，恐將感染全球債市。